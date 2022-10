Fiorello e il video por*o durante la diretta social/ Dagospia svela la verità: “Non…”

Fiorello e l’incidente del sito per adulti sui social

Per catalizzare l’attenzione del pubblico sul suo nuovo programma Viva Rai2, al via prima su RaiPlay e poi su Rai2, Fiorello è tornato ufficialmente sui social dove, attraverso delle dirette, mostra le prove del suo show con delle dirette dal titolo “Aspettando Viva Rai2”. Durante una delle ultime dirette, c’è stata una gaffe che non è passata inosservata ai tantissimi utenti collegati in quel momento.

Mentre inquadrava una notizia sul tablet, sono spuntate alcune immagini di un sito per adulto aperto, probabilmente, su altre pagine. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web e scatenato i commenti del popolo dei social che si sono chiesti se sia stata una gaffe studiata o un semplice incidente.

La verità sull’incidente hot di Fiorello durante la diretta social

A svelare la verità sull’incidente a luci rosse accaduto durante la diretta social di “Aspettando Viva Rai2” di Fiorello è stato Alberto Dandolo su Dagospia. “Fiorello non c’entra nulla con i video por*o comparsi in diretta”, scrive Alberto Dandolo per Dagospia che poi svela cos’è successo effettivamente durante la diretta.

Stando a quello che si legge su Dagospia, pare che Fiorello non abbia neanche un pc. Alberto Dandolo, inoltre, spiega che l’ipad inquadrato dallo showman durante la diretta con le immagini di un sito per adulti appartenga ad un’altra persona. Dagospia, dunque, ha così svelato tutta la verità su quello che potrebbe essere stato un semplice incidente.

