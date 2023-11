Fiorello e Mahmood ringraziati da Whoopi Goldberg in Usa/ “Meraviglioso”: la reazione dopo omaggio VivaRai2

Fiorello e Mahmood omaggiano Whoopi Goldberg a Viva Rai2: arriva il ringraziamento dell’attrice

Il successo di Fiorello e Viva Rai2, è proprio il caso dirlo, sta varcando i confini nazionali e addirittura continentali arrivando nella tv americana. Andando con ordine, infatti, ieri 13 novembre, è stato il compleanno dell’attrice Whoopi Goldberg che ha spento 68 candeline. E per l’occasione Fiorello nel suo show del mattino Viva Rai2 l’ha voluta omaggiare con una rivisitazione del brano I Will Follow Him, colonna sonora del celebre film Sister Act che vede nei panni della protagonista, Suor Maria Claretta, proprio Whoopi Goldberg. È stato Mahmood, ospite della puntata, a cantare il brano insieme allo showman siciliano. La performance è stata esilarante ed immediatamente è diventata virale sul web.

Fiorello e Mahmood a Viva Rai2 hanno omaggiato Whoopi Goldberg nel giorno del suo compleanno esibendosi, con tanto di corpo di ballo vestito da suore, nel brano I will follow him. Il video come suddetto è diventato subito virale ed è stato notato anche da Woopi Goldberg. L’artista statunitense, infatti, nel suo programma tv in onda sull’Abc ‘Whoopi’s favourite things’ ha mostrato l’esibizione a Viva Rai2 annunciando: “Lasciatemi dire cosa è successo in Italia oggi. Sono stata omaggiata, lo showman Fiorello e il cantante Mahmood hanno fatto una performance tributo di ‘Sister Act’ in onore del mio compleanno. Guardate, è meraviglioso”.

Fiorello senza parole per il ringraziamento di Whoopi Goldberg: “Non ci credo”

L’esibizione di Fiorello e Mahmood sulle note di I will follow him ha conquistato persino la diretta interessata. Felice per l’omaggio ed il regalo nel giorno del suo compleanno, Whoopi Goldberg ha voluto trasmetterlo nel suo programma sull’Abc rendendo un vero e proprio trionfo la loro performance. Virale in Italia ed adesso anche negli Stati Uniti, sui social infatti si sprecano i commenti, l’esibizione a Viva Rai2 dell’inedito duo è ormai un cult.

E Fiorello tutto questo clamore internazionale non se lo aspettava assolutamente tanto che ieri sera ha a sua volta voluto condividere il video di Whoopi Goldberg, intenta a ringraziarli per l’omaggio, su X (ex Twitter) con un breve ma eloquente commento: “Non ci credo.” Tuttavia, aldilà dell’incredulità, non è ormai un mistero per nessuno che Fiorello è tra i migliori showman in circolazione e gli ascolti di Viva Rai2 ne sono la prova.

