Fiorello frecciata a Fabrizio Corona?/ “Calcioscommesse? Lui non ha inventato nulla, è il metodo Amadeus”

Fiorello risponde alle parole di Corona: ecco cosa è successo

“Ho pensato che se facessi la sua vita, caz*o, mi sparerei” ha dichiarato Fabrizio Corona a Domenica In, facendo palese riferimento allo showman. Fiorello non ha risposto direttamente alle parole dell’ex re dei paparazzi, ma alla stampa ha commentato in modo ironico facendo riferimento al calcioscommesse in cui Corona sta giocando un ruolo importante.

“Sul calcioscommesse? Mi sono fatto l’idea che si è fatta tutta Italia, aspettiamo, vediamo cosa succederà… Comunque Corona non s’è inventato niente perché quello è il metodo Amadeus di annunciare nomi, quindi se io fossi Amadeus denuncerei Corona per il copyright di questo modus operandi di annunciare i cantanti, i conduttori, il cameraman della terza serata, qualsiasi cosa… Quindi corona ha adottato il metodo Amadeus“.

La replica di Fabrizio Corona alle dichiarazioni di Fiorello: tensioni tra i due?

Fabrizio Corona ha preso in modo piuttosto sportivo le parole ironiche di Fiorello, che ha voluto solo fare dell’ironia stemperando la tensione. L’ex re dei paparazzi ha condiviso sui social le parole del conduttore per poi commentare: “Mbareeee”, che sta per “compare”.

Le tensioni tra i due sembrano ormai messe da parte, la risposta del giornalista fa capire come ci sia comunque stima e rispetto. Intanto, secondo l’indiscrezione del settimanale Oggi, per cui Corona sarebbe entrato nel cast di Ballando con le stelle come ‘ballerino per una notte’ è stata smentita da Selvaggia Lucarelli: “La notizia uscita su Oggi che strombazza la partecipazione di gentaglia a Ballando mi risulta essere totalmente falsa. Soliti giochini di giornalisti e agenti che fanno uscire notizie false“.

