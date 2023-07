Fiorello, frecciata a Morgan e Sgarbi/ L’intervento in difesa di Amadeus a Sanremo

Fiorello attacca Morgan e Sgarbi: la replica ironica con Biggio

Fiorello è intervenuto a difesa dell’amico Amadeus, accusato da Morgan e Sgarbi di non essere competente come direttore artistico di Sanremo. Lo showman ha realizzato un video ironico, insieme a Fabrizio Biggio dove ironizzano smentendo di fatto le dichiarazioni dei due: “Morgan, Sgarbi, avete ragione! Amadeus non è capace. Fai rumore di Diodato? È brutta!”

Amadeus pungente su Instagram, frecciatina a Vittorio Sgarbi e Morgan?/ Dopo le polemiche su Sanremo…

Come riporta Gossip e Tv, lo showman aggiunge: “Dove si balla di Dargen D’Amico la mettono ancora nelle discoteche. Per non parlare dei Maneskin, che con Zitti e buoni hanno vinto l’Eurovision. Amadeus, li hai proprio rovinati!” Fiorello rincara la dosa: “Non devi fare niente per levare Amadeus da Sanremo, perché tanto è il suo ultimo anno”. “Lanceremo una petizione per rendere Morgan direttore artistico! Così finalmente sentiremo canzoni di successo, non queste cacate che ha scelto Amadeus. Vedrai che successo avrà il Festival…”.

Vittorio Sgarbi, cosa ha detto al MAXXI e perché la polemica/ “Censura da Ministero? Sarebbe fascismo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da fabrizio biggio (@fabrizio_biggio)

Amadeus frecciata a Morgan e Sgarbi: le parole del conduttore

Durante un evento al Maxxi, Morgan e Sgarbi hanno rilasciato delle dichiarazioni contro Amadeus e il ruolo di direttore artistico a Sanremo: “Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!”

Sgarbi e Morgan contro Amadeus a Sanremo/ "Sfrattiamolo che lì ha messo le tende"

Il conduttore ha deciso di replicare in modo elegante ma pungente alle dichiarazioni dell’artista e il critico d’arte su Twitter: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”. Il conduttore ha poi aggiunto: “Più volte ho constatato che è proprio così”. Nonostante il direttore artistico non abbia fatto palesemente i nomi di Morgan e Sgarbi, è piuttosto evidente quali sono i destinatari della frecciata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA