Fiorello, frecciata a Paola Cortellesi “David Donatello 2024? Ormai fateli a casa sua”/ “Le verrà la sciatica

Paola Cortellesi fa il record di candidature ai David di Donatello 2024 e Fiorello ironizza: “Vincerà tutto”

Dopo pochi giorni di assenza dovuti alla vacanze di Pasqua, Fiorello è ritornato in onda con il suo VivaRai2 ieri, e nella puntata di oggi giovedì 4 aprile 2024, invece, insieme ai suoi fedeli compagni di avventura Fabrizio Biggio e Mauro Casciari nella sua ironica e spassosa rassegna stampa ha lanciato delle velate frecciatine e gufate a Paola Cortellesi. Il 3 maggio, infatti, si svolgerà la cerimonia dei David di Donatello 2024 ed il film dell’attrice e regista C’è ancora domani ha fatto incetta di nomination, ben 19.

Chi sono Mario e Viola, genitori di Anna Cherubini/ La carriera del padre la ‘teatralità’ della madre

E dunque non poteva mancare l’ironia di Fiorello che oggi a VivaRai2 l’ha punzecchiata: “Complimenti a Paola! Le verrà un’infiammazione alla sciatica solo per salire e scendere dal palco per ritirare i premi, fateli a casa sua direttamente. Ieri è stata vista all’Ikea a comprare lo scaffale per metterli. Tanto li vincerà. Complimenti a tutti”. Subito dopo lo showman siciliano ha voluto anche lodare il fratello Beppe Fiorello, candidato nella categoria miglior esordio alla regia con il film Stranizza d’amuri: “Lasciatemi fare un po’ di ‘famiglismo’”.

Jovanotti, chi è il fratello di Anna Cherubini/ Vita privata e l'incidente in bici: "Ho fatto un gran volo"

VivaRai2, Fiorello sulla clamorosa gaffe del ministro San Giuliano: “Non è il ministro della Geografia”

Ha fatto molto scalpore ieri la clamorosa gaffe del ministro della Cultura Sangiuliano che presentando la nuova passeggiata archeologica di Roma, ha detto che si trattava di un luogo che identifica la città di Roma come altre vie e piazze identificano altre citta: “Se pensiamo a Parigi, pensiamo agli Champs-Élysées, se pensiamo a Londra pensiamo a Times Square….”. Quest’ultima, come è noto, si trova a New York mentre il ministro quasi certamente l’ha confusa con Trafalgar Square.

Maurizio Lastrico chi è e fidanzata/ La presunta storia con Maria Chiara Giannetta e la smentita

Fiorello a VivaRai2, ovviamente non poteva esimersi dal commentare il clamoroso lapsus del ministro, l’ennesimo, ed ha ironizzato: “Ma ministro, ma pure Lei! Ha detto che Times Square è a Londra, mica è il Ministro della Geografia. Lui si è giustificato dicendo ‘Pensavo a Piccaddily Circus, che è la Times Square di Londra, dove c’è la Torre Eiffel col Big Ben’.” E poi ha concluso: “Se Londra avesse lu mar, sarebbe una piccola Bari”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA