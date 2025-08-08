Fiorello, villa svaligiata nella notte: bottino di lusso con gioielli e orologi pregiati. Nessuna traccia dei ladri.

Fiorello derubato per 300mila euro: un colpaccio da professionisti

Fiorello è stato derubato nella sua villa a Roma, situata in via della Camilluccia. Pare sia stato un vero e proprio colpaccio, dato che la Polizia non è riuscita a rilevare le impronte della banda, che ha agito in modo molto professionale con guanti e sostanze chimiche capaci di cancellare ogni traccia. In ogni caso, a Fiorello sono stati rubati tantissimi gioielli, orologi e pietre di grande valore. Al momento si stima che il bottino vada oltre i 300mila euro.

Giorgia, Fiorello "spoilera" il suo nuovo singolo in radio/ La reazione: "Sei matto, non ce l'ho neanche io"

Un ‘colpo da maestro’ quello dei ladri in casa del celebre comico e attore. Il Messaggero ha riportato la notizia che ha lasciato i fan senza parole, soprattutto vista la dinamica particolare con la quale i malviventi hanno agito. Il quotidiano riporta che i ladri sono riusciti ad entrare da una porta finestra, mettendo a soqquadro tutte le camere riuscendo a portar via tutti i monili più preziosi.

Vincenzo Mollica: “Il sorriso arma contro il Parkinson”/ “Devo tutto a mia moglie, con lei sfido la cecità”

Fiorello, la domestica chiama la Polizia: “Hanno usato guanti speciali“

Ad aiutare Fiorello a trovare i responsabili del furto ci ha pensato anche la Scientifica, ma gli esperti hanno constatato che i ladri avrebbero utilizzato appositi guanti di lattice studiati per non lasciare nessuna traccia e impronta. Il colpo è avvenuto il 7 agosto durante la mattinata. Ad accorgersene è stata la domestica del cabarettista che ha immediatamente chiamato il 112 dopo aver capito che qualcosa non andava. Intanto, pare siano sempre di più i furti nelle ville dei vip, soprattutto nella Capitale dove sistematicamente vengono prese di mira le case di calciatori, personaggi famosi e imprenditori della zona.

Fiorello e i problemi con la droga: "Tiravo su e mi sentivo duro"/ "La cocaina ti prende in giro"

Solo un mese fa, è stata derubata la villa di Franca Gandolfi, moglie vedova di Domenico Modugno che ha un’abitazione nella splendida Appia antica. Approfittando delle vacanze dei VIP, i malviventi sono entrati anche nella villa di Valentino, il celebre stilista. Fortunatamente un vigilante è riuscito a sventare il furto sparando un colpo di pistola. E ancora, nel mirino dei ladri era finito anche il calciatore laziale Matias Vecino, residente nella stessa zona di Fiorello. Ogni anno, quindi, pare sia questo il periodo peggiore per i personaggi del mondo dello spettacolo, che volano all’estero per le vacanze lasciando la loro casa per un po’.