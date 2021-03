Fiorello gag choc:”Il Gorilla ce l’ha di 2 cm”/ Il sess* degli animali a Sanremo: gelo in studio…

“Ultimamente in vecchiaia ho cominciato a leggere delle cose e ho scoperto una cosa”. Ha inizio così il nuovo monologo che Fiorello porta sul palco dell’Ariston nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2021. Una chiacchierata con Amadeus che verte sugli animali e su un aspetto in particolare: il loro apparato riproduttivo.

“Gli animali sono meglio di noi, perché noi non ci accettiamo”, continua allora Fiorello, che entra poi nel tema e dice ad Amadeus “Questa cosa gli animali non ce l’hanno! Non è che un leone perde un po’ di peli sulla criniera e si fa il riporto!” E qui arriva il primo esempio: “Il gorilla ad esempio è grande e grosso, pesa 250 chili ma…. ce l’ha di 2 centimetri!”

Fiorello come Piero Angela: “Ecco come si accoppiano i pesci pagliaccio”

Mentre Amadeus si lascia andare alle risate, la gag di Fiorello sugli animali va avanti: “Il pitone invece ne ha due! Uno è di cortesia che non si sa mai…”. Poi continua: “L’argonauta è un mollusco e lo sai che fa? Quando deve accoppiarsi il coso si tacca da lui e la va a cercare!” E si va avanti con il polipo: “Tu sai che ha otto tentacoli ma la verità è che non tutti e otto sono tentacoli, uno serve per fare i polipetti!” Così si conclude col pesce pagliaccio: “Se incontra un altro pesce pagliaccio maschio, i due si accoppiano e uno dei due cambia sesso!”



