Fiorello in lacrime per la dedica della figlia Angelina/ Sorpresa per il compleanno…

Fiorello, compleanno speciale a Viva Radio 2

Oggi martedì 16 maggio, Fiorello festeggia il compleanno e per lui la puntata di Viva Radio 2 è stata davvero speciale. Lo showman più amato dal pubblico italiano ha festeggiato in diretta il suo 63esimo compleanno circondato dall’affetto di colleghi e amici tra i quali anche Claudio Baglioni e Laura Pausini che compiono gli anni lo stesso giorno e che, in collegamento, hanno contribuito a rendere speciale la festa di compleanno organizzata dalla squadra di Viva Radio 2 per Fiorello. Tuttavia, a rendere indimenticabile la giornata è stata anche una sorpresa ricevuta da Rosario.

Viva Rai2 e Fiorello rischiano il posto?/ "Quelli bravi vengono mandati via…"

Sempre pronto a sorprendere e spiazzare il proprio pubblico, oggi, i ruolo si sono invertiti. Solitamente, Fiorello ha sempre la battuta pronta, ma oggi, di fronte ad una sorpresa davvero molto speciale, è rimasto senza parole non riuscendo a trattenere l’emozione per il momento vissuto.

Fiorello emozionato per la sorpresa della figlia Angelica

A rendere unico il giorno del 63esimo compleanno di Fiorello è stata la figlia Angelica, nata dal matrimonio con la sua Susanna. Angelica, all’insaputa del padre, si è presentata tetto del Glass di Via Asiago a Roma alle prime luci dell’alba e, coperta da un ombrello, mentre la pioggia bagnava la capitale, ha fatto una dedica speciale. Angelina, infatti, ha intonato “Io vagabondo” la canzone dei Nomadi lasciando tutti senza parole.

Viva Rai2!, Fiorello ironizza sull'assenza di Gianni Morandi/ "Ha la casa allagata…"

Una versione dolcissima del brano quella proposta dalla 16enne che è riuscita a far emozionare il padre e a toglierli la capacità di parlare e scherzare. Un momento unito per papà Rosario commosso per il regalo della sua bambina.

LEGGI ANCHE:

Fiorello: "non adatto a essere padre, non sono severo"/ "Sanremo? Non è mio lavoro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA