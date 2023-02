Fiorello insulta Amadeus in diretta instagram dal palco di Sanremo/ Cos’è successo?

La diretta di Sanremo 2023 di questa terza serata, in onda su Rai 1, si è aperta con l’ennesimo siparietto di Amadeus, direttore artistico del Festival, collegato dal suo profilo Instagram, sul quale in pochissimo tempo è arrivato anche Fiorello. Quest’ultimo, che ha diretto come spalla di Ama le ultime edizioni di Sanremo, quest’anno conduce il dopo festival, “relegato” all’esterno dell’Ariston, al freddo. Nelle prime due serate Fiorello, scherzando, non ha perso l’occasione per scherzare con il direttore del festival e con gli organizzatori di casa Rai per averlo lasciato al freddo, sveglio fino a tardissimo. Nell’ultima serata, invece, proprio durante la diretta di Amadeus su Instagram, la sua spalla gli ha rivolto un insulto tra i commenti che è subito diventate virale sui social.

Fiorello insulta Amadeus a Sanremo 2023, cos’è successo?

Insomma, Fiorello avrebbe rivolto, in diretta al cospetto degli oltre 1 milione di follower di Amadeus su Instagram, un insulto simpatico al suo amico ed ex co-conduttore nei precedenti festival di Sanremo. L’ingresso all’Ariston, infatti, in questa terza serata del festival è stato fatto dal direttore artistico con il suo cellulare in mano, dicendo a Gianni Morandi che fosse in quel momento in diretta sul suo profilo Ingtagram. Fiorello, con la sua solita simpatia, non ha perso l’occasione per farsi notare, insultando Amadeus con un affettuoso “Sucaaaa” tra i commenti della diretta.

I fan di Amadeus, numerosissimi, che stavano seguendo la diretta del direttore artistico di Sanremo dal suo profilo Instagram hanno immediatamente fatto diventare virale il messaggio di Fiorello, ma dal conto suo il direttore, troppo preso dall’inizio della terza serata del festival di Sanremo non l’ha notato, o magari ha evitato direttamente di commentare. Inoltre, dopo la seguente diretta in collegamento con lo stesso Fiorello all’esterno dell’Ariston, i due non hanno commentato l’accaduto, ed è quindi probabile che Ama non si sia neppure reso conto del simpatico siparietto creato da Fiorello.

