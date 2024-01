Fiorello ironizza sull’addio di Mourinho alla Roma/ “Con il traffico che c’è in città rimarrà…”

Fiorello e l’addio di Mourinho alla Roma

La notizia che sta facendo rumore a Roma è la scelta della società giallorossa di salutare Josè Mourinho dopo le ultime sconfitte della squadra. Fatali la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la Lazio e gli ultimi risultati negativi in campionato. Dopo aver concesso fiducia al tecnico portoghese che ha avuto il merito di riportare entusiasmo tra i tifosi, la società ha deciso di dare una svolta alla situazione.

Fiorello ironizza sul libro di Ilary Blasi/ "A 'Che stupida', Totti risponde con il libro 'Confermo'"

Dopo aver salutato e ringraziato Mourinho per quanto fatto sulla panchina della Roma, la società giallorossa ha annunciato il nuovo allenatore ovvero Daniele De Rossi che ha trascorso tutta la sua carriera da calciatore nelle fila giallorosse. La notizia dell’addio di Mourinho non ha lasciato indifferente Fiorello che ha commentato tutto nel corso dell’ultima puntata del suo programma VivaRai2.

Chi vince Sanremo 2024? La previsione di Fiorello/ "Per noi di Viva Rai 2 vince...", ecco di chi si tratta

Le parole di Fiorello sull’addio di Mourinho alla Roma

Nell’ultima puntata di VivaRai2, Fiorello, insieme a Biggio, Casciari e a tutta la sua squadra, ha dedicato spazio anche alla notizia dell’esonero di Mourinho e all’arrivo sulla panchina della Roma di Daniele De Rossi. “A De Rossi va il nostro in bocca al lupo” comincia Fiorello.

Poi, lo showman si è lasciato andare ad una battuta: “Mourinho ha già lasciato Trigoria, ma rimarrà a Roma per altri tre mesi perché, con il traffico che c’è, si sa come funziona. Pare, inoltre che abbia dichiarato: ‘Rimango qui e mi candido in Sardegna, tanto lo fanno tutti’”.

Fiorello choc: "Sesto Festival di Sanremo con Amadeus? Questo uomo mi fa paura"/ "Da brividi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA