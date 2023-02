Fiorello, la coppia Amadeus e Gianni Morandi?/ “L’immagine di Sanremo 2023 é…”

Fiorello senza veli su Sanremo 2023, condotto da Amadeus in collaborazione con Gianni Morandi

É senza filtri il Fiorello che si apre su Sanremo 2023, le annesse polemiche e il duo Amadeus e Gianni Morandi alla conduzione del Festival. L’occasione che il One man show di Viva Rai 2! ha per esprimere il suo pensiero festivaliero, ma non solo, é un’intervista esclusiva rilasciata a Chi magazine. Reduce dal successo del format dis sua conduzione, Viva RaiDue!, dove ha registrato alcuni interventi sul Festival di Sanremo 2023 mettendo a tacere le malelingue che lo vedevano in cattivi rapporti con il direttore artistico del Festival Amadeus, perché assente nel cast dei conduttori a Sanremo 2023, Fiorello esulta.

Nel nuovo intervento a mezzo stampa, anzitutto, si dice entusiasta del successo ottenuto al timone di VivaRaiDue!, complice il sostegno della donna più importante nella sua vita: «Susanna, mia moglie, è la persona

che mi stimola a fare cose che mi rendono

felice, anche se c’è quella maledetta ansia che mi impedisce di gioire quando le cose vanno bene – e adesso stanno andando benissimo – perché, davanti a un’idea che non mi viene per la puntata, non riesco a godermi nulla del bello che c’è. È Susanna che mi sostiene in tutto e, lo dico pubblicamente, l’idea di fare Viva Rai2! dopo Sanremo è stata proprio sua”. Quindi, fa luce sul retroscena che coinvolge la moglie: “Visto che vuoi tanto vedere il Festival – mi ha detto – perché non sposti Viva Rai2! la sera?”».

Ma come definisce il rapporto intercorrente con Amadeus? Fiorello fa sapere: «Quella con Ama è un’amicizia ultratrentennale, penso che si veda dal video, che traspaia in tutta la sua autenticità». «A parte le polemiche, che ormai dovranno metterle proprio nella scaletta perché lui, suo malgrado, le attira (ride, ndr), Amadeus ha stravolto il Festival”. Non mancano, poi, parole d’elogio per l’amico di sempre: “Lo ha cambiato, facendolo diventare il Festival 2.0.,

3.0., 4.0., 5.0. Il suo Sanremo è il più social di tutti, ha raggiunto tutte le età, ha riportato i giovani, quelli che, ormai, non sapevano più cosa fosse il Festival e i risultati si sono visti”.

Fiorello commenta indirettamente il caso Blanco

Nell’intervista, inoltre, l’ex co-conduttore del Festival poi prosegue con un’opinione a caldo sul suo alla conduzione di Sanremo 2023. Questo, con tanto di menzione del momento in cui Morandi raccoglieva i petali, al Teatro Ariston, delle rose andate distrutte per i tanto discussi calci di Blanco.

«Quando c’è Gianni Morandi c’è il buonumore, quando c’è lui c’è il grande artista -fa sapere- la storia del costume italiano. Quando Ama mi ha detto: “Sai che voglio chiedere a Gianni di fare il

Festival?”, gli ho risposto: “Stupendo! È una bellissima idea!”. L’immagine di questo Festival è Gianni Morandi con la scopa in mano».

