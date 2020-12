Fiorello/ La telefonata a Gigi Proietti in tv, la dedica: “Lui era il mio faro..”

Fiorello non ha di certo bisogno di presentazioni e i suoi fan saranno lieti di sapere che questa sera il mattatore siciliano tornerà su Rai1 per un omaggio a Gigi Proietti, morto il mese scorso nel giorno del suo 80esimo compleanno. Nello speciale Gigi, che spettacolo, Fiorello dirà la sua su Gigi Proietti provando a raccontare il suo dietro le quinte, quello che sa e conosce di lui e anche vari aneddoti sulle loro collaborazioni. I due erano legati e rispettavano la loro arte tant’è che proprio il siciliano ha chiamato Gigi Proietti a sorpresa durante una delle puntate di VivaRaiplay mandandolo subito in onda e dando vita ad uno sketch a sorpresa che non ha fatto altro che provare, se ce ne fosse bisogno, l’indole comica e sopra le righe dell’attore.

Fiorello ricorda la telefonata a Gigi Proietti e quella barzelletta che..

A quel punto, infatti, Gigi Proietti ha accontentato Fiorello raccontando una barzelletta destinata a rimanere nella storia e, magari, in onda di nuovo questa sera nello speciale su Rai1. Anche Fiorello ha reso omaggio all’attore andando al suo funerale come molti altri colleghi e poi ha fatto lo stesso anche sui social postando una foto dell’attore sorridente e con le braccia aperte sul suo amato palco arrivando addirittura a sostituirla come foto di copertina del suo profilo. Il resto è silenzio, un religioso e rispettoso silenzio visto che il siciliano si è limitato a commentare la morte del Re con un emoticon con le lacrime. Fiorello ha più volte avuto modo di parlare di Gigi Proietti come il re degli one man show e quindi un faro per lui e per la sua carriera affermando spesso di emozionarsi quando ha modo di vederlo e di sentirlo, cosa racconterà di lui questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA