Fiorello lascia la Rai?/ I vertici dell’azienda fanno chiarezza “Non promesse, ma…”

Fiorello e la provocazione in diretta alla Rai

Dopo aver parlato dell’addio di Fabio Fazio alla Rai, Fiorello, nel corso della puntata di Viva Rai2 del 22 maggio, parla del proprio futuro e lancia una provocazione in diretta ai vertici di Viale Mazzini. Il conduttore ha stuzzicato Roberto Sergio durante la trasmissione, chiamandolo in causa: “Ma le manterrà le promesse? Roberto, o Sergio, le manterrai queste promesse? Se hai il coraggio, chiamami in diretta… Se non mi chiami è finita! Andiamo tutti a Discovery!“.

Spazio, poi, all’immancabile Golden Minute con numerosi riferimenti a Discovery che ha accolto Fazio che, dalla prossima stagione televisiva, andrà in onda sul canale Nove. Concluso il Golden Minute, la trasmissione è ricominciata con una sorpresa che ha spiazzato anche lo stesso Fiorello.

La Rai risponde a Fiorello

Quale sarà il futuro di Fiorello in Rai? Il conduttore continuerà a fare compagnia ai telespettatori con Viva Rai2 anche nella prossima stagione televisiva? A chiedere risposte è lo stesso Fiorello che, nel corso della puntata odierna del suo programma, dopo aver lanciato la provocazione di cui vi abbiamo parlato sopra, ha ricevuto un messaggio direttamente dai vertici di Viale Mazzini.

“Spiritosone. Sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poteri rispettare. E tu rimarrai in Rai con tutti noi” scrive Roberto Sergio su Whatsapp. Una conferma ufficiale, dunque, quella ricevuta in diretta da Fiorello.

