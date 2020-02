FIORELLO, MARIA DE FILIPPI SUL PALCO DI SANREMO 2020/ Queen Mary telefona in diretta!

Fiorello ha mantenuto la promessa: ha sceso la scala dell’Ariston travestito da Maria De Filippi. Non solo imitazione della voce, ma anche un travestimento perfetto, con tanto di parrucca bionda e tacchi. “Riceverò l’invito da parte di Barbara D’Urso, sarò il suo nuovo Ken umano”, ha commentato ironicamente lo showman siciliano. “Sembro Boris Johnson castrato”. Rivolgendosi ad Amadeus: “Grazie a Fincantieri di Genova per avermi fatto trovare le scarpe. Un 45 di questo tipo non si trova facilmente!”. Poi, il colpo di scena: Fiorello estrae il cellulare e Maria De Filippi lo chiama in diretta! “Fiore, stasera sei ancora più bello!”, per poi prestarsi a un gioco di doppiaggio accolto dal pubblico con un applauso.

FIORELLO, MARIA DE FILIPPI SUL PALCO DI SANREMO 2020?

Fiorello nei panni di Maria De Filippi? Dopo il debutto dello showman siciliano nella prima puntata del Festival di Sanremo 2020, nella quale ha rotto il ghiaccio presentandosi in abito talare, questa sera potrebbe nuovamente stupire il pubblico televisivo e non con un travestimento destinato a far parlare di sé. Un’intuizione figlia di una scommessa: ieri sera, in apertura di serata, aveva annunciato che in caso di successo in termini di ascolti, quest’oggi avrebbe indossato i panni di un’altra regina dell’Auditel: Maria De Filippi. Dunque, in qualche modo, non si sa se solo in voce o con altri mezzi, evocherà la regina di Amici.

Nel corso dell’anteprima del balconcino di Vincenzo Mollica durante il Tg1, Amadeus ha chiesto al celebre inviato Rai se sapesse dove fosse Fiorello in quel momento. A quel punto, è stato lanciato un servizio nel quale Mollica ha intervistato il comico, chiedendogli se avrebbe regalato un’ulteriore sorpresa agli spettatori e se avesse già preparato la caramella, storico simbolo di Maria De Filippi, che è solita masticare durante le sue trasmissioni. Fiorello ha risposto con fare enigmatico, modulando tuttavia la voce, come a voler imitare la moglie di Maurizio Costanzo. Tra pochi istanti, la verità…



