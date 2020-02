Fiorello, mascherina anti coronavirus e pass speciale/ Rosario pronto per Sanremo

Nuovo post di Fiorello sui social, ancora una volta a tema Festival di Sanremo 2020. Dopo aver ironizzato su Junior Cally e sulla sua maschera “salva coronavirus”, lo showman di casa Rai si è mostrato a sua volta con una mascherina speciale. Sulla stessa vi è infatti disegnata la corona di un re, appunto per fare il verso al nome del virus che sta mietendo numerose vittime in Cina (superate le 200), e che ha fatto registrare due casi anche a Roma. Oltre alla foto con la mascherina, Fiorello ha mostrato il suo pass speciale, con scritto “amico del conduttore”, ovviamente in maniera ironica, riferendosi alla storica amicizia fra Rosario e Amadeus. “Mascherina e pass inizia il mio Sanremo”, scrive il protagonista di “Viva Raiplay”, uno scatto che nel giro di poche ore ha superato i 20mila like, con annessi moltissimi commenti.

FIORELLO E LA MASCHERINA ANTICORONAVIRUS: APPLAUSI SUL WEB

La maggior parte ha applaudito virtualmente l’iniziativa di Fiorello con un’emoticon, e nel contempo sono stati svariati coloro che hanno lasciato un commento di approvazione, come ad esempio questo follower che ha scritto: “Ma chi te lo fa fare? Sei patrimonio nazionale, non puoi rischiare di ammalarti PS: mascherina geniale”. Tornando all’amicizia di vecchia data fra Fiore e Amadeus, i due si conoscono da molti anni e vivono addirittura nello stesso stabile di Roma, ovviamente, in piani diversi. Come ha raccontato una fonte anonima all’edizione online di Repubblica, i due cenano spesso e volentieri assieme, rimanendo però “leggerini”: riso al pomodoro il menù preferito. C’è grande attesa di scoprire quale sarà il ruolo di Fiorello sul palco dell’Ariston, ma è molto probabile che lo stesso, come riferisce Il Tempo, sarà una sorta di “battitore libero”, con incursioni a sorpresa. Inoltre, sarà senza dubbio un fidato consigliere di Amadeus, in vista di quella che sarà una conduzione complessa ma siamo certi, memorabile.

