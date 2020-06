Fiorello/ Matrimonio Pippo Baudo e Katia Ricciarelli? Altro che Fedez e la Ferragni..

Pubblicità

Fiorello ospite di “Buon compleanno Pippo“, lo show per gli 80 anni di Pippo Baudo trasmesso in replica sabato 6 giugno 2020 su Raiuno. Alla viglia dell’ 84esimo compleanno del re della televisione italiana, Raiuno ha deciso di proporre in replica la grande festa per gli 80 anni del super Pippo nazionale a cui hanno partecipato grandissimi amici e colleghi. Tra questi anche il mitico Fiorello che ha avuto il compito di aprire la serata conquistando da subito il pubblico. “Da quanto tempo, ci voleva Pippo Baudo per portarmi su Rai1” – ha esordito lo showman lanciando una velata frecciatina ai vertici Rai. Lo showman ha poi proseguito dicendo: “è una serata molto importante e ho notato che il pubblico è lo stesso che segue i programmi di Baudo da sessant’anni. Siamo qui per festeggiare un siculo DOC e proprio per questo sono stato scelto come presentatore del presentatore perché corregionale”. Ironico e pungente come non mai, il conduttore di Sanremo 2020 ha sottolineato quanto Pippo Baudo sia stato importante per la Sicilia e per chi sogna di fare televisione. “Per noi siciliani, Baudo è un simbolo insieme al cannolo. È il simbolo della nostra Sicilia e viene accostato a grandissimi personaggi come Pirandello, Quasimodo, Sciascia, Malgioglio. Tutti personaggi che hanno fatto grande la Sicilia”.

Fiorello, l’ex conduttore del Karaoke vicino a Sanremo 2021

Non solo, Fiorello a Buon compleanno Pippo ha anche raccontato quando è stato contattato dalla Rai per partecipare alla serata – evento per celebrare gli 80 anni del conduttore: “facciamo una serata per festeggiare i 60 anni di carriera di Pippo Baudo’, io ho risposto: ‘Ragazzi con una serata non ci facciamo niente, secondo me ci vorrebbe una serie, come ‘Il trono di spade’…’Il trono dei Pippi’. Con una puntata cosa fai?”. Lo showman ha poi ironizzato sul matrimonio con Katia Ricciarelli paragonando la ex coppia ai Ferragnez: ” altro che Fedez e la Ferragni, a confronto è il matrimonio di Pamela Prati con l’uomo invisibile. Al matrimonio di Pippo e Katia arrivarono ospiti famosissimi da tutto il mondo. Dovete pensare che i Pooh servivano ai tavoli, Toto Cutugno faceva il parcheggiatore abusivo”. Infine parlando della televisione e dell’importanza di Pippo Baudo ha precisato: “per noi che facciamo questo mestiere, quando si inizia ci dicono: ‘Continua così e diventerai il Pippo Baudo del terzo millennio‘. Lo hanno detto a Paolo Bonolis, lo hanno detto a Gerry Scotti, lo hanno detto a Carlo Conti, lo hanno detto a Matteo Renzi. Ma adesso siamo nel terzo millennio e il Pippo Baudo del terzo millennio è sempre lui”. Intanto Fiorello sembrerebbe sempre più vicino a bissare il successo di Sanremo 2020 con l’amico Amadeus. Durante una diretta Instagram ha rivelato: “è pesante fare Sanremo… Te ne dicono di tutti i colori… Non ho il carattere giusto, eppure l’ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta… Potrebbe essere l’ultima cosa. Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera. Mica devo andare avanti fino ad 80 anni. Ho fatto pure troppo. Largo ai giovani. Chiudo e basta”. Sarà davvero così?



