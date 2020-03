Fiorello: “meritiamo il coprifuoco”/ Sfogo contro runner e furbetti della quarantena

Fiorello mette da parte l’ironia con cui sta affrontando l’emergenza coronavirus per strappare un sorriso alle persone che stanno rispettando totalmente la quarantena e si scaglia contro chi, ancora oggi, continua a non prendere sul serio l’emergenza coronavirus continuando ad uscire anche senza necessità. Su Twitter, Fiorello ha così pubblicato la foto di un parco pieno di gente intenta a correre e a fare varie attività fisiche scagliandosi contro i furbetti della quarantena. “Meritiamo il coprifuoco”, scrive Fiorello ricevendo gli applausi dei followers. “Decisamente sì”, ha risposto Paola Saluzzi che si è detta d’accordo con lo showman che, per cercare di rendere più divertenti le serate degli italiani, ha concesso alla Rai di trasmettere in prima serata su Raiuno il meglio di Viva Raiplay, in onda da domani, sabato 21 marzo.

FIORELLO E ALTRI VIP CONTRO I FURBETTI DELLA QUARANTENA

Fiorello non è l’unico vip che si sta duramente scagliando contro i furbetti che continuano ad infrangere la quarantena mettendo in pericolo la propria salute e quella altrui. Nelle scorse ore, ad attaccare chi ancora continua a non capire quanto sia importante stare a casa è stata Laura Pausini e, da giorni, fa la stessa cosa anche il giornalista Gabriele Parpiglia che, sulla propria pagina Instagram, pubblica ogni giorno vari video, girati nelle diverse città italiane che gli inviano i followers. Filmati in cui, ancora oggi, la gente continua a frequentare tranquillamente i mercati e ad andare in giro senza un valido motivo. Le dure parole dei vip riusciranno a sensibilizzare chi continua ad uscire non rinunciando alla propria vita sociale?

Ci meritiamo il coprifuoco pic.twitter.com/obQwUwRjW2 — Rosario Fiorello (@Fiorello) March 19, 2020





