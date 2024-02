Fiorello, monologo a Sanremo 2024 sulla prevenzione: “Controllatevi”/ Messaggio importante tra ironia e gag

A Sanremo 2024 è show di Fiorello: l’invito alla prevenzione tra gag e battute

Sta andando in onda la serata finale del Festival di Sanremo 2024 e non poteva mancare uno show di Fiorello fatto di battute e gag. “Smuoviamolo sto Festival, sono sei ore questo non è un Festival ma un travaglio!” ha ironizzato Fiorello appena entrato in scena dalla platea, per poi aggiungere un messaggio serio ed importante: “Noi siamo Rai e dobbiamo dare messaggi positivi. Anche se avete una certa età fate sport, perché è importante, ovviamente sport adatti a noi.”

A Sanremo 2024, Fiorello facendosi serio ha voluto lanciare un vero e proprio invito alla prevenzione: “Bisogna mangiare bene e controllarsi, sai che cosa? Il cuore. Racconto questa cosa. Io non sapevo della prova da sforzo e poi c’è un’altra cosa che mi ha insegnato il mio cardiologo per farti passare la tachicardia c’è una specie di massaggio.” Al massaggio lo showman inizialmente non ci ha creduto ma in seguito si è accorto che quando aveva la tachicardia ha funzionato.

Il monologo di Fiorello al Festival di Sanremo 2024 sulla prevenzione è proseguito con gag e battute tirando in mezzo addirittura zie morte: “Durante la prova di sforzo pedalavo così veloce che mi è apparsa la zia morta e mi ha detto ‘Rosario…stai arrivando? -Si zia.- ma sei solo?- No c’è con Amadeus” Facendosi nuovamente serio ha poi concluso: “Fatevi ogni tanto la mappa dei nei, che vanno controllati se solo venti persone domani vanno a farsi la mamma dei nei io sono contentissimo.”

Insomma, tra gag e battute lo showman e conduttore di Viva Rai2 ha voluto lanciare un importante invito alla prevenzione e ad effettuare tutti i controlli di routine per scongiurare malattie che se non diagnosticate in tempo possono rivelarsi mortali. Del resto contro alcuni tipi di tumori la prevenzione al momento è l’unica possibilità di salvezza.











