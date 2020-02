Fiorello omaggia Mike Bongiorno al Festival di Sanremo 2020/ “Allegria!”

Serata particolarmente divertente la quarta del Festival di Sanremo 2020 che ritrova Fiorello. Lo showman è ancora una volta grande protagonista e, il suo secondo ingresso sul palcoscenico dell’Ariston, lo fa omaggiando un grande conduttore che ha fatto la storia della tv italiana: Mike Bongiorno. Fiorello, che ama imitarlo e che spesso lo ha imitato in televisione, scende le scale e parla con la sua voce, lanciando al pubblico il suo iconico motto “Allegria!”

Fiorello ricorda Mike Bongiorno a Sanremo 2020

Il pubblico, al solo sentirlo, scatta in un caloroso applauso, che porta poi Amadeus a sottolinearne il ricordo. “Grande Mike!” continua Fiorello, che si lascia poi scappare una battuta: “Hai visto, mi hanno fatto una statua fuori ad un negozio di intimo: YamaMike! Vole la prima, la seconda o la terza?” scherza Fiorello, prima di chiudere in bellezza, chiedendo al pubblico in sala un lungo applauso. Un momento divertente e, al contempo, davvero emozionante sul palcoscenico dell’Ariston.

