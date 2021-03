Fiorello: “Pd arrabbiato per battute su Zingaretti-D’Urso”/ “Stanno insieme?”

Fiorello grande protagonista anche della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 e nel suo mirino è finito nuovamente il dossier Nicola Zingaretti-Barbara D’Urso. Già ieri infatti il braccio destro di Amadeus aveva ironizzato sul segretario del Partito Democratico e nel corso delle ultime ore si è acceso il dibattito sui social network. Aprendo la serata di mercoledì della celebre kermesse canora, Fiorello ha raccontato al conduttore e direttore artistico: «Il Pd se l’è presa con me, perché ho detto che Zingaretti con la D’Urso… ma che male c’è? Che vi ha fatto la D’Urso? Non so neanche la storia, stanno insieme Zingaretti e la D’Urso?».

Amadeus ha replicato con un chiaro no alla domanda posta da Fiorello, e allora il comico siciliano ha proseguito nel suo raccontato sull’episodio: «E allora perché si sono arrabbiati? Non lo so…». La parola è passata poi ad Amadeus, che ha provato a spiegare quanto accaduto, rivolgendo una nuova domanda al collega: «Saranno amici, non lo so, è stato ospite tante volte. E se la sono presa con te?». Così in chiusura Fiorello: «Non capisco…». Ricordiamo che Nicola Zingaretti nelle scorse settimane si è schierato al fianco di Barbara D’Urso per le voci di chiusura anticipato del suo programma su Canale 5…



