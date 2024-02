Fiorello: “Pubblicità occulta John Travolta? Amadeus manco sa l’inglese”/ “Dissing di Russell Crowe…”

Come da copione, terminata la terza puntata del Festival di Sanremo 2024, è andato in onda Viva Sanremo!, la versione sanremese di Viva Rai Due, e nell’occasione quel mattatore di Fiorello non poteva tornare sul caso che ha provocato non poca polemica di John Travolta. Si è parlato in particolare della possibilità che l’attore americano abbia fatto pubblicità occulta alle sue calzature, indossandole appunto sul palco dell’Ariston, e a riguardo lo showman siciliano ha affermato: “Tutto è nato perché Amadeus ieri sera avrebbe pronunciato la frase Don’t worry be happy, il claim delle scarpe incriminate di John Travolta. Ma vi pare che Amadeus fosse d’accordo con lo sponsor? Ma quello l’inglese manco lo sa, conosce solo i titoli delle canzoni. Se vede una donna triste, le dice automaticamente No woman, no cry”, ha scherzato ovviamente il conduttore di Viva Sanremo.

Si è poi passati al commentare l’ospitata del grande Russell Crowe all’Ariston, e Fiorello a riguardo ha spiegato: “Russell, io ti amerò per sempre per il dissing contro Travolta” scherza Fiorello. Il riferimento è a quanto avvenuto all’Ariston con Teresa Mannino che ad un certo punto ha incalzato l’attore de Il Gladiatore dicendogli: “Spesso le grandi star hanno un parente italiano. Abbiamo scoperto che ce l’hai anche tu. Anche se non hai un cognome che richiama l’Italia, come che so, Di Caprio…”.

FIORELLO A VIVA SANREMO: “PENSA AD UN DISSING FRA GIANNI MORANDI E RANIERI”

L’artista, come un colpo di genio, ha risposto: “O Travolta”, dopo di che si è rivolto al pubblico scandendo il labiale “What that fu*k!”, espressione anglosassone per indicare “Ma che caz*o”, e alla fine ha anche fatto il gesto delle papere con le mani. “E pensate che tutto questo si è scatenato grazie a me! – ha commentato Fiorello – prima di quella cosa che abbiamo fatto ieri, in questo Sanremo non stava accadendo nulla. Io e Amadeus siamo un’arma di ‘distrazione’ di massa!”.

Chiusura infine su Gianni Morandi, altro grande ospite della puntata di ieri sera di Sanremo. Fiorello ha voluto spiegare la parola “dissing” all’Eterno Ragazzo: “Devi sapere, Gianni, che normalmente il termine si riferisce ai rapper, ma pensa se lo facessero i cantanti melodici italiani, pensa a un dissing tra te e Ranieri!”.











