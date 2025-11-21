Fiorello si scaglia contro la Rai per non aver acquistato i diritti della Coppa Davis e difende Sinner.

Il tennis sta conquistando sempre di più gli italiani e la conferma è arrivata dagli ascolti raggiunti da Raidue con gli ATP Finals di Torino al termine dei quali ha trionfato Sinner. Di tennis ha parlato anche Rosario Fiorello che, in una puntata de La Pennicanza, si è scagliato contro la Rai che non ha acquistato i diritti della Coppa Davis difendendo, contemporaneamente, anche Sinner che, nelle scorse settimane, era stato fortemente criticato per la decisione di rinunciare alla Coppa Davis.

Fiorello si aspettava che la Rai trasmettesse le partite di Coppa Davis, anche su Rai Sport ma la scelta della tv di Viale Mazzini è stata un’altra. Fiorello che non le manda a dire si è scagliato contro la Rai anche per la scelta di trasmettere solo le semifinali.

Fiorello e le parole sulla Coppa Davis

Senza giri di parole, Rosario Fiorello critica duramente la scelta della Rai di non trasmettere la Coppa Davis neanche su Rai Sport, il canale dedicato allo sport della tv di stato. “Ma non si può, la coppa Davis! Prima insultano Sinner perché non va alla coppa Davis, dicono ‘la coppa Davis è importante, importantissima’ e poi però prendono solo le semifinali”, sbotta Fiorello in diretta che, poi, riprende il collega ricordandogli che non può attaccare apertamente la Rai.

Ma Fiorello non solo continua, ma aggiunge: “La schernisco eccome! Ma manco su Rai Sport c’è? E allora poi non rompete le palle a Sinner”, dice sottolineando che se la Rai non ha acquistato i diritti, forse, la Coppa Davis non è così importante.