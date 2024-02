Fiorello: “Razzismo verso Geolier? Si avverte”/ “I fischi sono stati un brutto esempio per i nostri figli”

Fiorello sui fischi a Geolier a Sanremo 2024: “Razzismo nei suoi confronti? Si avverte”

I fischi fatti a Geolier all’Ariston alla proclamazione della vittoria della serata delle cover di Sanremo 2024 sono stati l’argomento principale del sabato della finale della kermesse canora. Molti hanno detto la loro sul delicato argomento che ha tirato inevitabilmente in ballo anche le origini campane del rapper. Si è infatti parlato di razzismo, tema sul quale è stato interpellato anche Fiorello, co-conduttore della finale di Sanremo 2024.

“Razzismo? È sempre successo, è brutto, ci si prova a combattere ma non ci si riesce” ha detto Fiorello ai microfoni del Corriere. “C’è anche nello sport e nello spettacolo. È veramente brutto vedere la gente che si alza a teatro e se ne va. Bisogna essere sportivi”, ha aggiunto Fiorello riferendosi al pubblico dell’Ariston. Quindi ha concluso: “A questo punto sapete che vi dico: viva Geolier!”.

Fiorello: “Fischi a Geolier? Un brutto esempio per i nostri figli”

Fiorello è però tornato sull’argomento anche attraverso i microfoni di Fanpage. “Cosa penso dei fischi a Geolier? Malissimo. Penso tutto il male possibile.- ha ribadito Fiorello – Non è che tutti si si può piacere a tutti, però fischiare e soprattutto alzarsi dalla sala e uscire, è stato veramente un brutto esempio per i nostri figli.”

D’altronde anche lo stesso Geolier si è espresso sui fischi ricevuti alla vittoria della serata cover a Sanremo 2024. In conferenza stampa il rapper ha dichiarato: “È stato bruttissimo in realtà, io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, poi vincere e salire sul palco con le persone che fischiano, che se ne vanno, è stata l’esibizione più brutta della mia vita”.

