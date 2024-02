Fiorello replica alla polemica di Al Bano su Sanremo 2024/ “Scartato senza sentire la canzone? Amdeus…”

Fiorello riprende la polemica di Al Bano su Sanremo 2024: ecco cosa ha detto

Fiorello, a Viva Rai 2, ha ripreso in chiave ironica la polemica di Al Bano nei confronti di Amadeus. Il tema, dunque, come ci potesse aspettare rimane Sanremo 2024 prossimo al suo esordio. Lo showman ha voluto rispondere con il suo solito sarcasmo al cantante di Ciellino San Marco.

“Swiffer è partito. Dopo Sinner, ora un pezzo da 90: Al Bano, ‘escluso senza sentire la canzone’. Sarebbe stato peggio se l’avesse escluso dopo aver sentito la canzone. Amadeus quando stima una persona non li prende a Sanremo, dice ‘lo stimo troppo e non lo voglio sentire’. Perché se poi la canzone la sente e non gli piace, la prende” ha esordito lo showman.

Fiorello “Ho saputo che Al Bano entrerà nel cast di Terra Amara”

Al Bano, dunque, sarebbe stato escluso da Sanremo 2024 senza sentire la canzone a detta dell’artista. Proprio su questo argomento verte l’ironia di Fiorello che non si è lasciato sfuggire l’occasione a Viva Rai 2. Lo showman ha, dunque, dichiarato: “Lui deve essere felice, vuol dire che ti stima tanto.”

E ancora: “Tra l’altro Al Bano è uno che non gliela si fa: ho saputo che ha contatti con Mediaset, entrerà nel cast di Terra Amara. Ha già comprato due basettoni da mettere e ieri è stato avvistato ad una scuola di turco. Sta imparando il turco e sarà il protagonista della puntata che andrà contro Sanremo!“, scherza lo showman. A proposito di Mediaset: “Saluto Pier Silvio, mi raccomando con Al Bano e Terra Amara” ha affermato lo showman che poi ha fatto ironia su Berlusconi in politica: “Invece sì, entrerà in politica, con Forza Italia. Anzi, con Pier Forza Italia!“

