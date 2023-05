Fiorello resta in Rai?/ L’azienda lo corteggia, ma l’ultima parola spetta a lui

Fiorello: il futuro è ancora in Rai?

Quale sarà il futuro di Fiorello? Dopo il successo ottenuto con Viva Radio 2, lo showman resterà in Rai per continuare il suo show mattutino che fa registrare ascolti altissimi a Raidue? La domanda sul futuro di Fiorello è nata dopo l’ufficializzazione dell’addio di Fabio Fazio. A giocarci su è stato lo stesso Rosario che, nel corso di una puntata di Viva Radio 2, ha stuzzicato i vertici Rai. “Il nuovo AD, l’uomo dagli otto nomi, ha scongiurato lo sciopero facendo delle promesse, che poi non manterrà sicuramente, per cui hanno detto ‘Vabbè, non lo facciamo più lo sciopero…’. Ma le manterrà le promesse? Roberto, o Sergio, le manterrai queste promesse? Se hai il coraggio, chiamami in diretta… Se non mi chiami è finita! Andiamo tutti a Discovery!”, le parole di Fiorello.

“Spiritosone. Sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poterli rispettare. E tu rimarrai in Rai con tutti noi”, è stata la risposta dell’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. Il futuro in Rai di Fiorello pare certo, ma secondo un retroscena esclusivo di TvBlog, tutto dipenderebbe da lui.

Fiorello trasloca su Raiuno?

Secondo quanto si legge su TvBlog che riporta un retroscena esclusivo sul futuro di Fiorello, pare che la Rai stia pensando di trasferire Viva Radio 2 su Raiuno per sfruttare il successo di Fiorello e trainare anche le successive trasmissioni come Uno Mattina che, qualora il trasloco di Fiorello dovesse concretizzarsi, andrebbe in onda dalle 8.30 e potrebbe tentare di battere la concorrenza di Mattino 5.

Da parte dell’azienda di Viale Mazzini pare sia partito ufficialmente un corteggiamento nei confronti di Fiorello che avrebbe come obiettivo non solo la sua permanenza in Rai, ma anche il trasloco da Raidue a Raiuno. Per il momento, tuttavia, nulla è deciso: come fa sapere TVBlog, l’ultima parola spetterà a Fiorello che dovrà decidere se restare e se e come continuare il suo show.

