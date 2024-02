Fiorello rilancia: “Sanremo 2025? Perfetti Clerici e Cattelan”, reazione di Antonella/ E su Angelina Mango…

Antonella Clerici e Alessandro Cattelan alla conduzione di Sanremo 2025? La proposta di Fiorello

Finito il Festival di Sanremo 2024 con la vittoria di Angelina Mango con La Noia e già partito il toto-nomi post Amadeus: chi sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025? I nomi che circolano da mesi sono soprattutto di uomini come Stefano De Martino e Alessandro Cattelan. Ed invece il nome di una donna lo ha rilanciato questa mattina nel suo morning show Viva Rai2 Fiorello. Per lo showman siciliano sarebbe perfetta per la conduzione della kermesse canora la coppia formata da Alessandro Cattelan e Antonella Clerici. E proprio quest’ultima è stata chiamata in diretta e presa in contropiede.

Questa mattina Fiorello ha chiamato in diretta Antonella Clerici e l’ha messa alle strette: “Ma se ti proponessero di condurre il Festival, accetteresti? Io ti vedo bene con Alessandro Cattelan” La risposta della conduttrice non si è fatta attendere: “Può essere, io adoro Alessandro, penso sia giusto lanciare i giovani e poi non ho niente da perdere, anche se un Festival dovesse andare male, non sarebbe la fine del mondo. A prescindere da tutto, tifo per una donna come Direttore Artistico” Insomma, saranno davvero Antonella Clerici e Alessandro Cattelan i conduttori del Festival di Sanremo 2025?

Altra ospite speciale della puntata di questa mattina, lunedì 12 febbraio, di Viva Rai2 è stata la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 Angelina Mango che ha trionfato con la canzone La Noia mentre nella serata delle Cover ha commosso ed emozionato tutti con un struggente versione della celebre canzone del papà Mango, morto nel 2014, La Rondine. Insomma, bilancio più che positivo per l’artista 22enne che nello show ha svelato un retroscena sulla sua partecipazione al Festival che vede coinvolto anche Fiorello.

“Dopo essere stata qui l’ultima volta, chiamai la mia agente convinta che Amadeus non mi avesse preso a Sanremo” ha premesso Angelina Mango, rivelando poi un retroscena su Fiorello: “Tutto questo per qualcosa che mi dicesti all’epoca Fiore, su quanto Amadeus fosse pazzo a non avermi preso a Sanremo. Ho vissuto due giorni terribile” Invece dopo un paio di giorni dall’ospitata a Viva Rai1 dall’annuncio al Tg1 ha appreso che invece a Sanremo 2024 avrebbe partecipato e in seguito anche vinto. E proprio sulla sua vittoria, infine, Fiorello ha fatto una rivelazione: “La sera della finale, non appena ho letto sul cartoncino di Amadeus che saresti stata tu la vincitrice, avrei subito voluto gridarlo a tutti!”











