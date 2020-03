Fiorello/ Sanremo 2021 con Jovanotti e Amadeus? La folle proposta…

Fiorello e Viva RaiPlay! approdano da sabato 21 marzo 2020 in prima serata su Rai1. L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha spinto la Rai a rivoluzionare l’intero palinsesto televisivo e con lo slittamento di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, la rete ammiraglia di Viale Mazzini ha pensato bene di regalare ai telespettatori un momento di allegria e spensieratezza proponendo in esclusiva il meglio di Viva RaiPlay!, il nuovo show di Fiore. Una serie di contenuti originali realizzati da Rosario Fiorello e dai suoi ospiti che dalla piattaforma online della Rai vengono promossi nella prima serata di Raiuno. Tre appuntamenti da non perdere: sabato 21 e 28 marzo e 4 aprile con alcuni dei momenti più belli e divertenti di “Viva RaiPlay!” che per l’occasione sarà accompagnato dall’hashtag #iorestoacasasuraiuno. Il programma più rivoluzionario di Fiorello, pensato inizialmente solo per la piattaforma digitale della Rai, arriva così da sabato 21 marzo in prima serata su Rai1.

Fiorello e Amadeus a Sanremo 2021?

A comunicare la decisione di mandare in prima serata “Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasuraiuno” è stata proprio mamma Rai con un comunicato stampa: “grazie a Fiorello, diventa la cifra visibile dell’impegno e dello sforzo che la Rai sta facendo per essere ancora di più la casa degli italiani, offrendo al pubblico il meglio delle proprie risorse”. Intanto in queste ore Fiorello è stato protagonista di una rivelazione choc; lo showman siciliano ha partecipato alla diretta Instagram di Jovanotti e si è lasciato scappare una battuta sul prossimo Festival di Sanremo 2021. Reduce dal grandissimo successo di Sanremo 2020, uno dei Festival più amati e visti della storia della kermesse, Fiore aveva già smentito la possibilità di ritornare sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, ma a sorpresa potrebbe aver cambiato idea. Durante il Jova House Party di Jovanotti, infatti, sia Amadeus che Fiore sono intervenuti in diretta con il conduttore de I Soliti Ignoti che ha spiazzato tutti dicendo: “solo se lo rifarà Rosario e ci sarai anche tu!”. Jovanotti sorpreso dalle parole di Ama ha detto “è un ricatto”, ma a sorprendere è stata la reazione di Fiorello che ha detto: “dai pensiamoci, pensiamoci. Il coronavirus ha cambiato tutto”. Parole che lasciano ben sperare per un possibile Sanremo Bis di Fiorello ed Amadeus visto che l’emergenza sanitaria da Coronavirus ha letteralmente sconvolto e rivoluzionato la vita di tutti noi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA