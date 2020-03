Fiorello Sanremo 2021/ “Virus ci ha cambiati, ci sarò solo con Jovanotti e Amadeus”

Fiorello, Amadeus e Lorenzo Jovanotti potrebbe essere questo il trio alla conduzione del Festival di Sanremo 2021. In un momento difficile per il nostro paese si lavora già a quello che sarà il post, con gli italiani che sognano di tornare alla normalità e proprio la kermesse della musica italiana come ultimo simbolo di un paese sereno. Poche settimane dopo la vittoria di Diodato infatti il paese è piombato in un incubo dal quale sembra impossibile uscire, ma nel quale il nostro popolo sta dimostrando unione e grande voglia di lottare. È così che Fiorello ha voluto dare un messaggio di speranza, invitando il pubblico a guadare avanti e a non chiudersi nel dolore di un periodo che purtroppo potrebbe essere ancora lungo.

Fiorello Sanremo 2021, quelle parole di speranza

In tempi di Coronavirus sono divenuti quanto più importanti i social network, pronti a promuovere il bis di Fiorello per Sanremo 2021. In questi giorni sono numerosi gli artisti che hanno deciso di tenere compagnia al pubblico con dirette su Instagram per raccontare le proprie emozioni o cantare i brani più famosi del loro repertorio. Durante un live di Lorenzo Jovanotti hanno parlato sia Fiorello che Amadeus. Il conduttore ha specificato al cantante: “Solo se lo rifarà Rosario ci sarai anche tu”. È così che l’ex re del Karaoke ha voluto aprire a una possibilità davvero molto intrigante: “Dai pensiamoci a una conduzione a tre. Il Coronavirus ha cambiato tutto“. Proprio le parole dei protagonisti hanno riacceso la speranza nel cuore degli italiani che in questo momento stanno cercando di farsi forza in un momento veramente molto complicato sotto tutti i punti di vista.



