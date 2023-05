Fiorello: “Ses*o con mia moglie Susanna? Si fa, ma non come un tempo”/ “Con i figli…”

Fiorello e la storia d’amore con la moglie Susanna

Fiorello che, con Viva Rai2 ha confermato tutta la sua creatività e il suo immenso talento con cui si è imposto come il più grande showman italiano, sulle pagine di Vanity Fair, racconta la sua vita privata. Da anni, Fiorello è sposato con Susanna con la quale festeggerà il 14 giugno 20 anni di matrimonio e con cui ha costruito una famiglia con le figlie Olivia, nata da una relazione precedente di Susanna, e Angelica.

Una storia bella, lunga e importante quella di Fiorello e Susanna che hanno sempre protetto il loro privato. I due condividono tutto, dalla vita privata a quella professionale e, con il tempo, l’amore è cresciuto sempre di più. «Lavora con me, siamo insieme dalla mattina alla sera, e se non siamo vicini stiamo in videochiamata». E sull’intimità ha aggiunto: «Intende quello che sto pensando io? Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti…».

Fiorello e la moglie Susanna: la rivelazione di Biggio

Lavorano insieme e trascorrono tutto il tempo che possono l’uno accanto all’altra e quando non possono stare insieme, Fiorello inonda di piccole attenzioni la moglie. A svelarlo è Biggio che, nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, svela il gesto che Fiorello compie ogni giorno per la moglie Susanna ammettendo di averlo copiato e di aver avuto successo.

«Posso spoilerare? La cosa più romantica io la vedo tutti i giorni: non c’è un giorno che passa che lui non si faccia una foto in cui manda un bacino e gliela manda. Tutti i giorni! E sapete una cosa? L’ho copiato, l’ho fatto anche io con la mia, e funziona!», le parole di Biggio.

