Fiorello sfotte Amadeus: “Siamo i nuovi Ferragnez, gli Amarello!”/ Il video esilarante: “A Sanremo…”

Amadeus si sta godendo l’estate in compagnia del suo grande amico Fiorello e delle loro rispettive mogli. I due hanno voluto lanciare un messaggio sul finire dell’estate attraverso un video messaggio definendosi i: “Amici siamo i nuovi Ferragnez. Dopo un’estate di sguazzamenti a mare ci hanno paparazzato dovunque, siamo gli Amarello”.

Il comico ha voluto ricordare tutti gli impegni di Amadeus che tra poco tornerà su Rai 1 con “I soliti ignoti” e successivamente con tanti altri progetti che termineranno nel mese di febbraio 2023 con il “Festival di Sanremo 2023“ di cui il conduttore è alla guida da diversi anni.

Amadeus e Fiorello hanno molto ironizzato sulla loro situazione estiva in cui sono stati accolti dal calore dei fan che non ha resistito a scattare con loro una foto e successivamente l’ironia del comico si è concentrata a sfottere il suo amico che ha precisato come tutti i suoi impegni siano gestiti da un uomo che compirà 60 anni tra poco più di una settimana .

Fiorello, naturalmente, non ha perso l’occasione per ricordare al suo amico di come il suo compleanno, il 4 settembre dovrebbe essere festa nazionale, e tra le risate ha detto: “I sessant’anni di Amadeus dovrebbero essere festa nazionale” e rivolgendosi direttamente al conduttore ha detto: “Lo sai che dopo i sessanta si va solo a scendere vero?”. I due amici, spensierati e divertiti hanno augurato a tutti una buona fine estate con la promessa di rivedersi presto sul piccolo schermo.













