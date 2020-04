Fiorello show su Instagram/ Imita Morgan che cerca Bugo: “un Sanremo irripetibile!”

Fiorello in diretta su Instagram con Achille Lauro parla di Sanremo 2020. Lo showman siciliano in questi giorni di quarantena ed isolamento per via del Coronavirus è tra i personaggi più presenti sui social network con dirette social per strappare un sorriso al pubblico. Proprio questo pomeriggio il cantante ha tenuto una Instagram diretta con Achille Lauro, il trapper rivelazione degli ultimi due Festival di Sanremo. I due si sono ritrovati a parlare dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2020 con un pò di nostalgia e non solo. Lo showman siciliano, infatti, ha ricordato un momento diventato cult di Sanremo 2020: il momento in cui Bugo ha abbandonato Morgan sul palcoscenico del teatro Ariston. Dopo la serata dei duetti, Morgan ha deciso di riprendersi la sua rivincita cantando una versione modificata del brano in gara “Sincero”. Una scelta che non è stata minimamente gradita da Bugo che come risposta immediata ha deciso di lasciarlo da solo sul palcoscenico.

Fiorello imita Morgan che cerca Bugo su Instagram:

Un momento diventato epico quello di Morgan e Bugo a Sanremo 2020 che è stato riproposto per settimane sui social diventando anche argomento di discussione e dibattito nei più importanti salotti televisivi quando il Coronavirus non era minimamente prevedibile. Ricordando proprio questo “siparietto”, Fiorello ha pensato bene di riproporlo in occasione della diretta social con Achille Lauro. Lo showman, infatti, si è lasciato andare ad nell’imitazione di Morgan che cerca Bugo proprio come è successo sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. “Andiamo a cercarlo, non è colpa mia. Io non so perché se ne sia andato” dice Fiore imitando Morgan ed è subito show! L’imitazione, infatti, ha strappato un sorriso ai quasi 9000 utenti collegati, ma anche allo stesso Achille Lauro che ricordando Sanremo 2020 ha detto: “che Festival incredibile che è stato”. La replica di Fiore che sempre su Instagram alcuni giorni fa aveva lanciato la proposta ad Amadeus di un Sanremo bis è stata immediata: “un Festival irripetibile!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA