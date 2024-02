Fiorello si espone sul caso della ‘censura in Rai’ a VivaRai2/ “Guerra? Non ci sono morti di serie B”

Fiorello ironizza sul caso della censura in Rai: “Ci arrivano comunicati”

Nella puntata di oggi di VivaRai2, martedì 13 febbraio, Fiorello con la sua nota ironia ha punzecchiato l’AD Rai Roberto Sergio dopo l’ormai noto caso della ‘censura in Rai’. Andando con ordine, infatti, due giorni fa a Domenica In Mara Venier ha letto un comunicato dell’Amministratore delegato della Rai Roberto Sergio con cui si dissociava dalle dichiarazioni rilasciate da Dargen D’Amico e Ghali in favore della popolazione di Gaza. Entrambi gli artisti aveva lanciato messaggi di pace e chiesto il cessate il fuoco su Gaza.

La presa di distanza della Rai da affermazioni condivisibili come chiedere una tregua al conflitto e soprattutto fermare gli attacchi indiscriminati alla popolazione palestinese ha scatenato la polemica sul web facendo gridare alla censura. Oggi a VivaRai2 Fiorello ha ironizzato su tutte questa vicenda leggendo tre finti comunicati. Il primo dichiarava: “La direzione Rai si schiera a favore dei conduttori senza baffi, richiamano troppo Stalin e pertanto se ne chiede l’immediata rimozione” Mentre su un altro si leggeva: “La Rai si dissocia dalla presenza di un conduttore alla destra e uno alla sinistra di Rosario Fiorello. Dalla prossima puntata chiede che siano entrambi alla sua destra.” L’ultimo è geniale: “La Rai prende le distanze da Rosario Fiorello. L’ostentata somiglianza con Massimo D’Alema è una palese manipolazione elettorale. Per par condicio dalle prossime puntate dovrà assomigliare a Maurizio Gasparri” Con Fiorello che conclude: “Posso dire che D’Alema, però, è più bello di Gasparri?”

Fiorello si espone sul conflitto israelo-palestinese: “Non ci sono morti di serie B”

Non ci sono stati soltanto scherzi e risate nella puntata di oggi di Viva Rai2, facendosi serio, infatti, Fiorello ha preso posizione sul conflitto tra Israele ed i palestinesi invitando il suo pubblico a schierarsi dalla parte di tutte le vittime: “Ricordiamoci ragazzi che la guerra è brutta per tutti…in guerra si perde tutti lo so che potrebbe essere anche un discorso abbastanza banale ma è la verità alla fine e non ci sono morti di serie A e di serie B soprattutto quando ci sono di mezzo i bambini, questa è la cosa più brutta.”

Chiuso l’argomento, Fiorello ha continuato il suo show con un ospite d’eccezione: Diodato. Il cantautore reduce dalla sua esperienza a Sanremo 2024 con il brano Ti Muovi ha annunciato tutti i sui prossimi progetti e soprattutto si è prestato ad una simpatica gag. Da giorni infatti è al centro dell’ironia del web dopo che qualcuno ha hakerato la sua pagina Wikipedia e dunque a Viva Rai2 ha ironizzato: “Si è vero, hanno scoperto che io, Ghali e Dargen D’Amico siamo sei sovversivi”











