Fiorello si veste da Cantante Mascherato a Sanremo 2020/ Coniglio pronto, ma il Mostro…

Fiorello si vestirà da Cantante Mascherato stasera nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020? Lo aveva promesso, quando ha fatto la scommessa sugli ascolti con Amadeus, e quindi manterrà la parola. Del resto lo aveva fatto per la seconda puntata, quando si è travestito da Maria De Filippi perché aveva scommesso che avrebbe fatto così se l’abito di Don Matteo avesse funzionato. Stasera dunque proporrà uno dei personaggi del programma condotto da Milly Carlucci, nello specifico il Coniglio. Durante la conferenza stampa di ieri Fiorello ha detto in sala stampa che si sarebbe nascosto nell’ormai celebre costume che ha trionfato nel Cantante Mascherato, se ci fosse stato un altro riscontro positivo da parte dei telespettatori. Il successo Auditel c’è stato e quindi, a rigor di logica, dobbiamo prepararci a quest’altra simpatica sorpresa da parte dello showman. «Lo sapete che stasera caleremo negli ascolti? Se dovessimo bissare mi vestirò da Cantante Mascherato. Da Coniglio. Anzi se rimane il 5 davanti, la puntata successiva mi vestirò da Coniglio».

FIORELLO SI VESTE DA CANTANTE MASCHERATO A SANREMO

Ma in quella conferenza stampa Fiorello, lanciando appunto la nuova scommessa, aveva tirato in ballo anche il direttore di Raiuno, che potrebbe essere quindi coinvolto in questo simpatico siparietto. «Ma sarebbe bello se il direttore di Rai1 si vestisse da Mostro», ha infatti dichiarato lo showman. Resta da capire dunque se Stefano Coletta vorrà prendere parte a questo mini show. Ci sarebbe in realtà un problema da questo punto di vista: il direttore è molto più alto di Fausto Leali, interprete su cui il costume del Mostro è stato modellato. Non ci sarebbero problemi invece per Fiorello, visto che il peluche del Coniglio nascondeva Teo Mammuccari. Ma Coletta si è già tagliato fuori: «Fiorello è imprevedibile, ma è anche coerente. Credo che lo vedremo da Coniglio. Sulla mia partecipazione diciamo… non voglio farmi coinvolgere, al limite scappo dall’Ariston». Sarà contenta comunque Milly Carlucci, visto che vedrebbe una sua creatura sul palco più famoso d’Italia. Non le sarà andato giù forse il travestimento di Fiorello nella seconda puntata, quando ha vestito i panni di Maria De Filippi, “rivale” della conduttrice. Una sorta di par condicio involontaria quella di Fiorello oggi al Festival di Sanremo 2020.

