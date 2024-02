Fiorello “Spotify chiuso per la serata cover Sanremo 2024″/ “I cantanti italiani sono tutti qua…”

Nuova incursione di Fiorello al Festival di Sanremo 2024. Lo showman è apparso sul palco dell’Ariston in apertura della quarta serata, quella delle cover. Ma il tentativo di salire in incognito sul palco è servito a spaventare Amadeus, visto che con la giacca e il cappuccio lo ha spiazzato. «Oh, mamma mia, che paura», ha commentato il conduttore dopo l’arrivo dell’amico. «Non l’avevate riconosciuto manco voi», ha detto al pubblico rimasto in silenzio.

«Hai fatto spostare i bagni? Qual è il tuo personale, col velluto rosso?», ha scherzato Fiorello. «Se devo andare in bagno? No, sono venuto così per romperti le palle», ha aggiunto lo showman. Ma non è finita qui la gag, perché Fiorello ha voluto scherzare con Amadeus anche riguardo la scaletta della quarta serata.

FIORELLO, NUOVA GAG CON AMADEUS ALL’ARISTON

Considerando che stasera si esibiranno tutti i cantanti in gara, che hanno dei colleghi con cui duettare, c’è un gran via vai all’Ariston. «Ho visto 171 artisti là dietro. Allora, se tu vai su Spotify c’è scritto chiuso, perché stanno tutti qua», ha scherzato Fiorello in apertura della quarta serata del Festival di Sanremo 2024. «Tutti i cantanti italiani li ha messi qua, voi non potete capire cosa c’è là dietro. Sei proprio Belzebù», ha aggiunto lo showman prima di lasciare il palco ad Amadeus che ha potuto dare il via alla serata delle cover di questa kermesse.











