Fiorello “sputa” ad Amadeus in diretta a Sanremo 2020/ Finge di bere acqua e…

Rosario Fiorello non si smentisce mai: da lui ci si deve sempre attendere un tiromancino, anche (e soprattutto, oseremmo dire) se sei un suo caro amico, come Amadeus. Lo showman siciliano, nel corso della sua seconda incursione della serata sul palco del teatro Ariston, non ha resistito di fare uno scherzo ai danni del conduttore; mentre alle sue spalle si preparava il necessario per l’esibizione canora dello stesso Fiorello, quest’ultimo, dicendo di avere la gola secca, ha pregato Amadeus di recarsi dietro le quinte per recuperargli una bottiglietta d’acqua. Prontamente, il presentatore, confidando nella buona fede dell’amico, ha eseguito, per poi fare ritorno sulla scena dopo pochi secondi. A quel punto, ha sporto la bottiglietta a Fiorello che, approfittando della statura dell’amico, si è nascosto alle sue spalle per dissetarsi senza farsi vedere dal pubblico. Una forma di rispetto, hanno pensato in tanti; invece, il comico ha approfittato della circostanza per riempirsi la bocca d’acqua e sputarla direttamente nel colletto della camicia di Amadeus, letteralmente colto di sorpresa. Il tutto si è risolto con una grossa risata collettiva, all’insegna della spensieratezza e del buonumore. Infine, una battuta di Fiorello: “Dopo questa gag, ci accuseranno di plastichismo”, in riferimento al materiale con cui è stata fabbricata la bottiglietta.

