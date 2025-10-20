Fiorello, a causa di un male stagionale, salta l'esordio di La pennicanza e si collega solo telefonicamente.

Lunedì 20 ottobre 2025 era il giorno che tutti i fan di Fiorello stavano aspettando. Dopo la scelta di chiudere Viva Rai2, l’annuncio del ritorno dello showman ha scatenato immediatamente l’entusiasmo del pubblico che, ieri 19 ottobre, ha seguito in massa anche Cinque minuti senza Bruno Vespa dedicato proprio alla promozione di La Pennicanza, in onda su Radio2. Tuttavia, la prima puntata si è aperta con la presenza di Fabrizio Biggio che ha gestito da solo il primo appuntamento.

Al suo fianco, infatti, non c’era Rosario Fiorello che, a causa di un male stagione, non ha potuto partecipare al nuovo programma pomeridiano. Tuttavia, Fiorello non ha voluto saltare del tutto l’esordio e si è collegato con l’amico e collega telefonicamente sperando di poter essere in studio già domani.

La battuta di Fiorello su Bruno Vespa nella prima puntata di La Pennicanza

Rosario Fiorello, salutando il pubblico di La Pennicanza telefonicamente, ha scherzato anche sulla promozione fatta a Cinque Minuti senza la presenza di Bruno Vespa. “Citerei Shakespeare: ‘Molto rumore per nulla’. Ieri abbiamo fatto quel casino e oggi sto a casa”, ha esordito lo showman che ha poi aggiunto una battuta che è diventata immediatamente virale.

“Sia di monito a tutto il mondo dello spettacolo: se provate a prendere il posto di Bruno Vespa… succede questo!”, ha aggiunto ancora Fiorello che ha voluto comunque essere presente nella prima puntata dell’attesissimo programma radiofonico che segna il suo ritorno dopo una pausa.

