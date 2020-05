Fiorello: storia con Anna Falchi, la moglie, i fratelli e i figli/ Le curiosità più cercate sul web

Pubblicità

Anna Falchi, perché ha lasciato Fiorello?

Chi conosce la storia di Rosario Fiorello sa bene che prima dell’amata moglie Susanna, c’era Anna Falchi. La showgirl è stata al fianco dello showman nel periodo dei suo esordio ma poi tutto è finito lasciando posto a gossip, rumors e illazioni mai confermate almeno fino a quando lei stessa, lo scorso febbraio, ha rivelato qualche dettaglio in più. Nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da Me, la Falchi si è raccontata a 360 gradi ricordando anche la sua relazione con uno dei conduttori più amati di sempre, Rosario Fiorello. I due sono stati insieme per due anni ma poi le cose sono finite nel peggiore dei modi: “Io ero giovanissima, gli ho donato completamente me stessa ed ero corrisposta…È stato l’uomo che mi ha amato di più, un grandissimo poeta. Ma per me è stato anche la più grande delusione… volevo fargli una sorpresa, avevo le chiavi di casa, sono entrata e lui stava a letto con un’altra. Ho scoperto all’improvviso che lui aveva una doppia vita”. Nonostante tutto lei lo perdonò ma tutto ormai era cambiato tanto da ritrovarsi coinvolta in questa doppia vita e in brutti ambienti, almeno così lei li ha definiti.

Chi è la moglie di Fiorello?

Susanna Biondo è la moglie di Fiorello, per alcuni la donna che è riuscita a tenerlo a bada rimettendolo in carreggiata permettendogli di prendere in mano la sua vita e lasciarsi alle spalle un periodo di accesso. Non si hanno molte notizie su Susanna Biondo perché si è sempre tenuta alla larga dalle luce della ribalta, quelle che tanto bene stanno addosso al marito richiesto da tv e radio, ma quello che sappiamo è che lavora nell’azienda di famiglia che si occupa di post-produzione e di doppiaggio, fa la mamma a tempo pieno, e che è laureata in Economia e Commercio. Classe 1965, Susanna Biondo è diventata la signora Fiorello nel 2003, dopo 7 anni di convivenza con una cerimonia semplice alla presenza di una ventina di invitati, solo i parenti stretti.

Quanti figli ha Fiorello?

Potremo dire che Fiorello ha due figlie ma in realtà solo una è nata dal suo rapporto con la moglie Susanna Biondo, la piccola Angelica, adesso 11 anni. L’altra figlia dello showman, Olivia Testa, in realtà è nata da una precedente relazione. Nonostante questo, in più di un’occasione, lo showman ha rivelato che ritiene Olivia la sua prima figlia, colei che ha vissuto le tappe dell’amore della madre con lui, la stessa che ha dovuto conquistare per instaurare un rapporto duraturo con l’attuale moglie. I due spesso posano insieme sui social insieme e Ollie, così la chiama Fiorello, sembra felice di avere questo secondo, folle, padre.

Dove vive Rosario Fiorello?

Oggi Rosario Fiorello compie 60 anni e quello che potrà fare è festeggiare in famiglia ma non nella sua amata Sicilia, dove spesso torna per le sue vacanze estive o natalizie, ma a Roma. Ormai lo showman vive in pianta stabile nella Capitale da anni. Lì ha comprato la casa dove vive con la sua Susanna Biondo e le sue figlie, e il suo quartiere è stato spesso location dei suoi speciali Edicola che ha pubblicato in radio. Le persone lo conoscono e lui vive tra la gente del suo quartiere non come un vip con la puzza sotto il naso. Le foto estive spesso lo collocano in Sicilia, spesso a Taormina, con la famiglia al seguito ma vivere nella Capitale gli permette di vivere di spettacolo, questo è certo.

Chi sono i fratelli di Rosario Fiorello?

Chi conosce Rosario Fiorello sa bene che lui non è l’unico “Fiorello” di successo e che la sua mamma ha regalato al mondo dello spettacolo e della cultura anche l’amato Beppe e la sorella Catena. Il primo è un attore di cinema, teatro e fiction di successo. Puntare su di lui vuol dire avere garanzia di successo e di qualità. Stesso cosa vale per Catena Fiorello spesso ospite di Barbara Palombelli e di altri protagonisti televisivi per trattare temi importanti legati alla società moderna in veste di scrittrice, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana.

Quanti anni ha Fiorello?

Chi lo conosce bene sa anche che oggi, come ci ricordano le tv e le radio già da ieri, che Fiorello compie oggi 60 anni. Proprio nei giorni scorsi lui stesso ha giocato su questa cosa quando si parlava di lasciare a casa i sessantenni in vista di un nuovo decreto e delle linee guida della Fase 2. Lo showman si chiedeva sui social come mai quelli della sua età possono lavorare ma non potrebbero uscire perché a rischio. A quanto pare il pericolo è stato scongiurato e oggi Fiorello può vivere i suoi sessant’anni al massimo.



