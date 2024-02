Fiorello sulla lite de Il Volo: “Sciogliervi? Non fate scherzi”/ Screzio tra Gianluca Ginoble e Piero Barone

Lite tra Gianluca Ginoble e Piero Barone de Il Volo, Fiorello: “Sciogliervi? Non fate scherzi”

Come sempre anche nella puntata di oggi, 19 febbraio 2024, di Viva Rai 2 Fiorello e la sua squadra composta da Fabrizio Biggio e Mauro Casciari hanno regalato un’ora di divertimento ai telespettatori. E durante la lettura della rassegna stampa una notizia in particolare ha colpito lo showman siciliano: la lite tra Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo avvenuta in un programma radiofonico. Il conduttore dopo aver letto la notizia, tra il serio e l’ironico, ha voluto lanciare un appello agli artisti: “Io faccio un appello al Volo: già ho sofferto tanto per gli 883, “soffersi” molto per Benji e Fede, che ve lo dico a fare per i The Giornalisti. Per non parlare dei Pooh, però loro si lasciano e poi si riprendono. Ma il gruppo che mi ha fatto più male sono i Totti e Ilary.”

E subito dopo Fiorello ha continuato il suo appello ai tre ragazzi de Il Volo: “Non fate scherzi, litigare ci sta, però sappiate che già nell’ambiente si parla di voi per questo. Ma no, il Volo non si scioglierà, saranno sempre insieme e ci delizieranno.” Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sono un trio artistico da più di 15 anni, praticamente da quando furono lanciati giovanissimi dal programma Ti Lascio Una Canzone di Antonella Clerici. Si sono sempre definiti amici prima che colleghi ma dei piccoli screzi possono capitare.

Fiorello ironizza sulla lite tra Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo: cos’è successo

Oggi a Viva Rai2 Fiorello ha detto la sua sulla lite tra Gianluca Ginoble e Piero Barone de Il Volo ma perché hanno litigato? Tutto da un’intervista concessa in diretta radiofonica a Radio Number One in cui Gianluca Ginoble parlando della loro canzone portata a Sanremo 2024, Capolavoro, ha affermato: “È stato un tocco diverso perché magari la gente è abituata a vederci sempre in maniera un po’ troppo seriosa, no? Noi siamo così, e possiamo essere anche altre cose: quindi è bello che la gente abbia apprezzato.”

A questo punto, però, Piero Barone ha reagito stizzito alle dichiarazioni del collega: “Ora mi sono rotto un po’ le scatole”. Da quindici anni, si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me”. Lo screzio tra i due ragazzi de Il Volo si è poi concluso ma nel frattempo il breve video condiviso dal giornalista Salvo Sottile ha fatto il giro del web finendo su siti e giornali ed anche Fiorello nel suo show mattutino di Rai2 ne ha voluto parlare.











