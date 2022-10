Fiorello, “Susanna mi ha salvato”/ Dopo lo “schiaffo” dei giornalisti del TG1…

Fiorello ritrova la serenità in famiglia dopo il caos Rai: gli scatti con la moglie Susanna

Fiorello ritrova la serenità in famiglia. Nelle ultime settimane lo showman è stato a centro di una bufera mediatica. Fiorello sarebbe dovuto tornare in onda su Raiuno con la trasmissione Viva Asiago 10 ma la sua presenza è stata osteggiata dai giornalisti della Rai che hanno deciso di scendere in campo per difendere lo spazio dedicato all’informazione. Per questo motivo l’amministratore delegato Carlo Fuortes è stato obbligato a spostare il programma su Raidue. Fiorello però non si è buttato giù per queste polemiche ma anzi ha lasciato un secco commento sulla vicenda: “Auguro loro di trovare le risposte e le soluzioni per lavorare al meglio”.

Fiorello sfotte Amadeus: "Siamo i nuovi Ferragnez, gli Amarello!"/ Il video esilarante: "A Sanremo…"

Fiorello non avrebbe gradito il comportamento dei giornalisti Rai capeggiati dalla direttrice Monica Maggioni. A star vicino a Fiorello in questo particolare momento c’era la moglie Susanna e le figlie Angelica e Olivia. Negli scatti pubblicati sul Settimanale Nuovo si vede Fiorello allontanarsi in scooter con la moglie per poi scambiarsi un tenero bacio. In passato Fiorello ha attraversato un momento difficile nella sua carriera e solo la vicinanza di Susanna è riuscito a salvarlo: “A inizio carriera non sono riuscito a sostenere il peso di una celebrità improvvisa e arrivò puntuale la depressione. Susanna mi ha rimesso sui binari”, ha confessato.

Fiorello, stoccata a Totti e Ilary/ "In un periodo di separazioni, io e Susanna Biondo siamo d'esempio!"

Fiorello prepara il debutto su Raidue con Viva Rai2: “E’ un progetto…”

Fiorello è emozionato per il debutto di Viva Rai2. Il popolare showman siciliano ha commentato così il suo ritorno in televisione: “Amo le prime volte anche se si tratta di un ritorno. Nel 1992 feci il nuovo Cantagiro e oggi dopo trent’anni approdo al mattino presto di Raidue con un progetto a cui tengo molto e che ha quel sapore gioioso di un nuovo inizio”. Proprio nella giornata di ieri, Fiorello nelle storie Instagram ha annunciato il ritorno con Edicola Fiore: “Dopo anni torniamo in diretta su Instagram: ci dobbiamo allenare perché a dicembre si comincia sulla Rai”. Lo spunto come sempre è la lettura dei quotidiani: lo sport, “i napoletani sono contenti, gli juventini un po’ meno”, le prime mosse del nuovo esecutivo: “Siamo molto contenti di alcune scelte del governo, come il nuovo tetto al contante a 10 mila euro: abbiamo festeggiato tutti, finalmente siamo venuti qui al bar ognuno con mazzette da 10 mila euro, abbiamo tirato fuori tutti i nostri neri”.

Palinsesti Rai 2022-2023/ Poker per Amadeus. Novità Marcuzzi-D'Amico, su Fiorello...

Poi lo showman ha lanciato una stoccata al Papa che proprio ieri aveva rivelato che preti e suore frequentano i siti hard: “Diciamo che preti e suore possono guardare ma per evangelizzare, secondo me guardano i siti amatoriali, cercano le persone per dire ‘non fate queste cose”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA