Fiorello, termometro rosso: ha la febbre?/ Foto Polemica sul web: la spiegazione

Fiorello si è misurato la febbre prima di entrare all'”Ariston” durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2022, ma il termometro si è illuminato di rosso. Un fermo immagine catturato nel corso della diretta di Rai Uno mostra chiaramente la colorazione assunta dal display quando lo showman si è puntato il rilevatore contro la fronte e sul web si sono già scatenate le polemiche: se davvero Fiorello aveva la febbre, non poteva accedere all’interno del teatro, come previsto dai regolamenti ministeriali e, ovviamente, anche dai protocolli della kermesse canora nazionale.

Normalmente, il termometro dovrebbe tingersi di verde, a testimonianza di come il soggetto sia sfebbrato, mentre il giallo rileva una temperatura sospetta, da monitorare, in quanto già fuori dai parametri regolari. Così, in tanti sui social media si sono scatenati, spesso ricorrendo all’ironia (“Fiorello, vedi? Pure il termometro dice che tu al Festival non dovevi andare!”), altri hanno calcato ulteriormente la mano con frasi poco ripetibili. La giornalista Selvaggia Lucarelli è tra coloro che hanno fatto notare l’anomalia: “Comunque non vorrei dire, ma il termometro di Fiorello ha segnato rosso, non potrebbe entrare all’Ariston”.

FIORELLO, TERMOMETRO ROSSO: ESPLODE IL CASO ONLINE, MA C’È UNA SPIEGAZIONE

Ma cosa è accaduto veramente? Perché il termometro di Fiorello si è colorato di rosso? Lo showman si è davvero esibito sul palco del teatro “Ariston” di Sanremo 2022 con la febbre, violando le disposizioni sanitarie? A quanto pare, no. Si sarebbe trattato, più semplicemente, di un riflesso degli schermi, che avrebbe conferito quella particolare tonalità cromatica al dispositivo.

Circolano infatti altre istantanee in cui si vede che il display rimane sempre scuro e parrebbe dunque scongiurato il pericolo di Coronavirus al Festival. Un’illusione ottica, insomma, degna del miglior prestigiatore, che ha ingannato molti spettatori e ha fatto prontamente gridare allo scandalo. D’altro canto, che Sanremo sarebbe senza polemiche?

