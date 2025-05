Fiorello potrebbe essere pronto a tornare in scena. Secondo quanto riportato da AdnKronos, lo showman annuncerà ufficialmente il suo ritorno nel giorno del suo compleanno, venerdì 16 maggio. Questa volta, però, non si tratterebbe di un ritorno in televisione, bensì in radio. Rosario dovrebbe infatti riapprodare a Radio 2, proprio nella storica fascia pomeridiano che fu di Viva Radio2. L’annuncio, secondo alcune fonti, dovrebbe arrivare solo poche ore prima della messa in onda, prevista, dunque, per il 16 maggio, in occasione del suo 65esimo compleanno.

Si tratterebbe di un ritorno particolarmente atteso, dopo il lungo silenzio seguito alla fine di Viva Rai2!, il morning show di Rai 2 che lo showman ha lasciato a maggio 2024, nonostante il clamoroso successo di ascolti. Il programma era diventato in breve tempo uno dei contenuti più seguiti e apprezzati dal pubblico Rai, ottenendo numeri da capogiro. Il siciliano, però, sembrava intenzionato a prendersi un lungo periodo di riposo, aspettando “nuove idee” per riprendere il microfono in mano.

Fiorello torna in scena: in partenza una nuova trasmissione radiofonica?

Stando sempre a quanto riportato da AdnKronos, il nuovo programma di Rosario Fiorello su Radio 2 non avrebbe ancora una durata precisa e, nei prossimi giorni, potrebbero arrivare ulteriori anticipazioni sullo show, destinato probabilmente a ripartire in inverno. Non solo, il portale ha anche svelato il presunto titolo: “Radio2 Extra“. A quanto pare, la dirigenza Rai avrebbe voluto mantenere segreta la news, non rilasciando informazioni a riguardo e non facendo trapelare il nome della persona che affiancherebbe il comico.

Tuttavia, a spezzare le speranze dei fan dello showman ci ha pensato Il Messaggero, il quale ha negato le indiscrezioni. Secondo quanto raccontato dal quotidiano, Fiorello non approderà affatto su Radio 2. Addirittura, la smentita sarebbe arrivata direttamente dai dirigenti Rai, attualmente in trasferta a Basilea per l’Eurovision Song Contest 2025. Dunque, bisognerà attendere a lungo prima di rivedere il conduttore in scena, oppure il suo ritorno è davvero imminente? Non resta che attendere per scoprirlo.