Fiorello/ Vacanza in Sardegna con Amadeus: “Siamo la coppia dell’estate!”

“Siamo la vera coppia dell’estate”. Titola così il settimanale Chi l’articolo dedicato ad un duo ormai consolidato e amato dal pubblico italiano: quello composto da Fiorello e Amadeus. I due conduttori hanno perfettamente padroneggiato il palcoscenico dell’Ariston nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, tanto da essere riconfermati anche per la prossima. E in attesa di tornare su quel palco, i due hanno deciso di stare insieme anche in vacanza e, tra un bagno e l’altro, iniziare a progettare il prossimo festival, quello del 2021, che eccezionalmente si svolgerà a inizio marzo e non a febbraio come da tradizione. Fiorello e Amadeus sono in Sardegna con le rispettive mogli: Susanna Biondo e Giovanna Civitillo.

Fiorello e Amadeus, una coppia vincente!

D’altronde quella di Fiorello e Amadeus non è soltanto una ‘sintonia lavorativa’. I due sono amici da anni e sul palco portano la spontaneità di un rapporto semplice e divertente, segreto grazie al quale sono riusciti a conquistare il pubblico italiano al Festival di Sanremo. Proprio qualche mese fa, il comico siciliano, dopo che Amadeus aveva confermato la volontà di averlo nuovamente al suo fianco sul palco dell’Ariston per la prossima edizione, scherzando ha dichiarato: “Mi chiama tre volte al giorno, devo rispondere con voci diverse dicendo che ha sbagliato numero”. È però chiara la voglia da parte di entrambi di essere nuovamente fianco a fianco e divertirsi oltre che divertire i telespettatori.





