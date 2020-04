Fiorello Vs Conte e il Dcpm fase 2/ “E i Sessantenni? Io andrò a trovare me stesso”

Pubblicità

E ancora una volta Fiorello si trova nel bel mezzo di una tempesta di informazioni che sarà difficile gestire così come gran parte degli italiani. In molti non hanno capito, manco a dirlo, quello che il premier Conte ci ha vietato o permesso a partire dal 4 maggio, tant’è che anche oggi, lo showman, così come gran parte degli italiani, si ritrova a farsi delle domande senza avere una risposta chiara. Nei giorni scorsi si è molto parlato dei sessantenni come categoria a rischio e, quindi, chiamata a rimanere in casa quando altri potevano uscire ma sembra proprio che non sarà così visto che, da quanto si è capito ieri sera, in realtà si dovrà rimanere in casa e si potrà uscire sporadiche volte per andare a trovare congiunti, per fare un’oretta di sport all’aperto mantenendo le distanze e portando i bambini al parco ma scaglionati (non si capisce bene come).

FIORELLO TORNA SULLA QUESTIONE DEI SESSANTENNI SUI SOCIAL E…

Proprio come aveva fatto ironia sulla questione dei sessantenni nei giorni scorsi, Fiorello ha pensato bene di usare i social anche oggi per dire la sua. Nessun video e niente diretta, per il momento, ma sono bastati un tweet e caldo e un post su Instagram per puntare di nuovo l’attenzione sui pensieri dello showman. Ma cosa ha scritto questa volta Fiorello? Su Twitter ha subito scritto a caldo: “Ma alla fine i 60enni? #fase2 io mi faccio l’autocertificazione per andare a trovare me stesso! #conte” e poi ha continuato il discorso su Instagram ribadendo il concetto ma pubblicando una foto in cui appare un po’ dubbioso sul da farsi scrivendo lo stesso pensiero. Come andrà a finire quindi per i 60enni?



