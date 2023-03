Fiorentina, Commisso “Serie A? Ci sono furbi”/ “Vlahovic-Juventus? Affare per noi…”

Rocco Commisso sbotta e non risparmia nessuno. Il presidente della Fiorentina, infatti, non le ha mandate a dire, soprattutto a quelle società che non starebbero alle regole. “Ci sono furbi in Italia: alcune squadre sono state aiutate ad andare avanti nonostante avessero infranto le regole. Ma se ci sono delle norme vanno rispettate. Vediamo che accadrà in campionato ma quella che si è creata non è una situazione positiva per il calcio“. Il numero uno del club toscano, come riportato dal Corriere dello Sport, non ha risparmiato toni polemici anche parlando dei suoi programmi: “Da quando ho comprato la Fiorentina questo ‘stupido’ americano ha speso circa 400 milioni di euro. Il Milan ha ottenuto nove milioni di euro dalla partita di Champions League contro il Tottenham: noi ricaviamo la stessa cifra dalla vendita dei biglietti di un anno. Ma tutto ciò non vuol dire che non lotteremo per alzare i ricavi. Questa è una mia priorità: voglio aumentarli attraverso la qualificazione alle coppe e la vittoria di trofei“.

Inoltre, Rocco Commisso ha spiegato di non poter far debito, mentre in America è più facile. “Nel calcio i soldi vanno via da un giorno ad un altro con i risultati sportivi. Vi sono quelli che criticano, i tifosi e i giornalisti. Non è giusto questo, soprattutto quando dicono bugie. Senza alti ricavi un anno ti può andare bene, ma chi ha vinto in Europa erano grandi squadre. Solo il Leicester ha vinto qualcosa, togliendo le solite. Lo stesso in Italia, con Milan, Inter e Juve. Tutte hanno molti ricavi, tranne il Leicester, che è l’unico caso. Tutti lo devono sapere, senza i ricavi non si va da nessuna parte. È necessario fare lo stadio, ma qui c’è troppa burocrazia, a partire dalla sovrintendenza“.

FIORENTINA, COMMISSO SUL “COLPO” VLAHOVIC

Ma Rocco Commisso attacca la Juventus anche parlando del trasferimento di Dusan Vlahovic. “Voleva andare alla Juve. Ci hanno criticato in tanti e i giornali hanno scritto che i nostri attaccanti non stavano segnando, e non era vero. Cabral e Jovic li abbiamo pagati 15 milioni e 0 euro e ci hanno fatto già 20 gol nelle tre competizioni in cui giochiamo. Vlahovic invece, a Torino, ha fatto 10 gol, di cui 2 su rigore, ed è la metà esatta dei nostri due attaccanti“. Il presidente della Fiorentina ritiene di aver fatto un affare: “In tutto questo noi abbiamo incassato 70 milioni. L’operazione Cabral-Jovic è stata eccellente per noi, quella di Vlahovic non lo è stata per la Juventus“. Infine, per quanto riguarda il capitolo ricavi: “Ad oggi si prendono più soldi andando in Champions rispetto ad un tempo, ma noi abbiamo fatto un grande centro sportivo, un bellissimo progetto. Sarà un grande investimento e aspetto che tutti vengano a giocare nelle giovanili della Fiorentina, da tutta Europa, per poi sperare che arrivino in prima squadra. Firenze vuole vincere qualcosa, abbiamo Coppa Italia e Conference, mentre in campionato possiamo puntare al settimo posto, è più vicino rispetto alla zona retrocessione“.

