Fiorentina, Beppe Iachini confermato allenatore/ Sarà ancora lui a guidare la Viola

Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, la Fiorentina ha preso la sua decisione circa l’allenatore per la prossima stagione: sarà ancora Giuseppe Iachini. I viola dunque si affidano al tecnico che nel fine settimana porterà a conclusione il campionato 2019-2020: una scelta questa che è forse stata dettata dall’impossibilità di arrivare a quello che era il nome di punta nei desideri di Rocco Commisso, quel Roberto De Zerbi che però salvo clamorose sorprese non si sposterà dal Sassuolo. Iachini è l’allenatore della Fiorentina dallo scorso 23 dicembre: ha preso il posto di Vincenzo Montella, che era tornato in Toscana sostituendo il dimissionario Stefano Pioli, ma che non è riuscito a rinverdire i fasti di un passato che aveva visto la sua squadra raggiungere per tre volte consecutive il quarto posto in Serie A e anche una semifinale di Europa League.

FIORENTINA, BEPPE IACHINI CONFERMATO ALLENATORE

Con la Fiorentina, Iachini ha 20 panchine in Serie A: ha ottenuto 26 punti limitando il numero delle sconfitte (solo 5) ma non riuscendo a far cambiare passo a una squadra che, nonostante una rosa di valore impreziosita dal fenomeno Franck Ribéry (comunque infortunato a lungo) non ha mai lottato concretamente per un posto nelle coppe del prossimo anno. Nonostante questo, il suo rendimento è stato comunque giudicato positivo e così si ripartirà da lui: nel 2020-2021 inevitabilmente la Viola dovrà giocarsi sesta o settima posizione, e per questo motivo la società sta già pensando a come implementare la squadra. Per l’allenatore ascolano ci sarà inoltre la possibilità di portare a termine un intero campionato come non gli accade dal 2014-20156: allora allenava il Palermo che aveva portato in Serie A dopo aver preso il posto di Gennaro Gattuso, poteva contare su una straordinaria coppia offensiva formata da Paulo Dybala e Andrea Belotti e infatti aveva chiuso all’undicesimo posto in classifica.



