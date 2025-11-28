Edin Dzeko attacca i suoi tifosi per i continui fischi dopo l'ennesima sconfitta della stagione

Le parole di Edin Dzeko nel post partita

Nella serata di ieri è arrivata l’ennesima sconfitta della stagione della Fiorentina che in Conference League non è riuscita a guadagnare punti sul proprio campo contro l’AEK Atene dopo una partita dominata dai greci e in cui si sono visti ancora una volta i limiti della squadra viola, sia tecnici che mentali. La squadra di Paolo Vanoli infatti è senza dubbio più forte di quella greca che però ha mostrato di avere più fiducia nei suoi mezzi rispetto ai viola che invece sembrano essere entrati nel tunnel delle sconfitte e delle prestazioni negative, e che non hanno più neanche l’appoggio dei tifosi.

Proprio per questo alla fine della gara Edin Dzeko si è sfogato ai microfoni di Sky Sport contro i suoi stessi tifosi chiedendogli di smetterla con i fischi e le critiche ad ogni palla persa ma anzi di supportarli ancora di più in questo periodo di crisi di risultati per cercare di fargli tornare la fiducia. L’attaccante bosniaco fa però anche una premessa nella quale ammette che tutta la squadra stia giocando male e che sia giusto che i tifosi pensino che non siano degni di vestire la maglia viola, non nascondendosi dietro al cambio di tecnico o alla sfortuna per i tanti risultati negativi.

La richiesta di Edin Dzeko ai tifosi viola

Edin Dzeko ha voluto spiegare ai tifosi della Fiorentina la difficoltà è di tutta la squadra nel giocare in questo momento con queste condizioni e la mancanza di tifo e soprattutto che per uscire da questa situazione serve il supporto da parte di tutti poiché tutti ne sono colpiti in maniera negativa. L’ex giocatore di Inter e Roma ha poi sottolineato che a questa situazione lui, con la sua esperienza, può esserne abituato e non esserne colpito mentre altri più giovani possono risentirla maggiormente e di conseguenza peggiorare ancora di più le loro prestazioni già non buone.

Le parole di Dzeko non si sa se verranno ascoltate dal tifo fiorentino che si sa essere molto esigente dalla propria squadra e soprattutto dai giocatori che vestono quella maglia, così identificativa della città di Firenze e del suo popolo e per questo tanto amata e difesa dalla sua stessa tifoseria. Sulla situazione difficile però ha parlato anche Paolo Vanoli che dopo sole due partite non può essere ritenuto responsabile, l’ex tecnico del Torino ha però le idee chiare e ha spiegato che i suoi giocatori devono cercare di tornare a fare cose semplici e soprattutto smettere di abbattersi e abbassare la testa dopo il primo errore.