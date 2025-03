SERIE A, FIORENTINA JUVENTUS E IL RISCHIO RINVIO PER MALTEMPO

Allerta meteo rossa in Toscana per maltempo e Fiorentina Juventus potrebbe essere a rischio: il condizionale è d’obbligo, perché non è stata presa una decisione in merito. La situazione meteo è in divenire, infatti la sindaca di Firenze si è presa del tempo. Intervenuta ai microfoni di Lady Radio, Sara Funaro si è espressa riguardo l’ipotesi di rimandare la partita di Serie A in programma domenica pomeriggio al Franchi, precisando che al momento è concentrata sull’emergenza di oggi. Inoltre, sarà determinate il codice dell’allerta meteo che ci sarà domani, dunque la situazione viene monitorata.

L’ipotesi del rinvio di Fiorentina Juventus era emersa nel pomeriggio di venerdì in seguito alla richiesta di Alessandro Draghi, esponente di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio comunale, di prendere in considerazione il rinvio della partita. Si tratta di un big match che mobilita circa 20-22 mila persona, che è la capienza ridotta dello stadio che è sottoposto a lavori di restauro. Stando a quanto riportato da La Stampa, ci sarebbero delle riflessioni in corso non solo da parte dei due club coinvolti, ma anche da parte della Lega.

RINVIO FIORENTINA JUVENTUS? PROBLEMI A FIRENZE

In attesa di comunicazioni eventuali da parte della prefettura e della questura su un possibile rinvio di Fiorentina Juventus, le squadre si preparano in vista del match. La Fiorentina ha svolto regolarmente il suo programma post partita con il Panathinaikos di Conference League, lavorando in palestra e nelle strutture interne, ma a Bagno a Ripoli alcuni campi del Viola Park erano allagati ieri. Invece, alla Continassa, in casa Juventus, tutto procede regolarmente in mancanza di comunicazioni ufficiali sul rinvio.

Dopo un confronto con la protezione civile, la sindaca di Firenze a ToscanaTv ha segnalato che ci sono delle “criticità sulla viabilità in città“. Ad esempio, è stata registrata l’esondazione sull’Ema, quindi ci sono stati problemi a Firenze e a Bagno a Ripoli. Inoltre, preoccupa il livello dell’Arno. Per ora risultano annullate tutte le gare della Figc in programma in zona in questi giorni: saranno recuperate prossimamente. Discorso diverso per Fiorentina Juventus, visto che non è facile trovare soluzioni alternative in caso di rinvio.

