Fiorentina-Juventus, tifosi Viola chiedono rinvio/ “Rispetto per i morti, Toscana è in ginocchio”

I tifosi della Viola, precisamente la Curva Fiesole, hanno chiesto il rinvio della partita in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze Fiorentina-Juventus. I supporters del club toscano chiedono che la partita venga posticipata in segno di rispetto per le sette vittime del maltempo che si è abbattuto in queste ore sulla Toscana. Il match è in programma domenica sera alle ore 20:45, e la Curva Fiesole ha diramato un comunicato in cui si legge: “Una parte della nostra città è completamente in ginocchio, case distrutte, vite infrante e mentre continua a piovere si pensa di far giocare la partita di domenica come se non fosse successo nulla. In maniera netta, decisa e categorica la Curva Fiesole chiede che la partita sia rinviata”.

Secondo i tifosi della Fiorentina bisognerebbe concentrare tutte le forze nell’aiutare le comunità falcidiate dalle alluvioni che si sono verificate nelle scorse ore: “Che le energie e le risorse – prosegue la nota diffusa dai principali club dei tifosi della Fiorentina, come si legge su Sportmediaset – siano dedicate esclusivamente alla nostra gente in difficoltà e non per far svolgere un evento sportivo. Pretendiamo rispetto per le vittime, per i familiari, per chi ha perso tutto in poche ore e si trova ancora abbandonato, senza luce e gas, circondato dall’acqua”.

TIFOSI VIOLA CHIEDONO RINVIO FIORENTINA-JUVENTUS DOPO IL MALTEMPO, LE PAROLE DI NARDELLA

Difficile comunque che la richiesta di rinviare Fiorentina-Juventus venga accolta e sulla vicenda si è già espresso il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha spiegato: “A oggi (ieri ndr) non è previsto un rinvio della partita, ma la situazione verrà monitorata da qui alle prossime ore. Stiamo lavorando senza sosta, ma se dovesse piovere di nuovo nel weekend le operazioni di soccorso diventerebbero difficili. Purtroppo le previsioni non sembrano buone”.

Nelle ultime ore il maltempo ha dato un po’ di tregua alla Toscana ma oggi è atteso l’arrivo del Ciclone Debi che potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione: staremo a vedere cosa decideranno la Lega e la Figc in merito ad un eventuale rinvio del match ma ad oggi non sembrano esservi le condizioni per un rinvio.

