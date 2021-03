Fiorentina, Prandelli si è dimesso/ Decisione a sorpresa, Iachini “nuovo” allenatore

FIORENTINA, PRANDELLI SI DIMETTE

Stando alle indiscrezioni riportate da Sky Sport, Cesare Prandelli si è dimesso dal ruolo di allenatore della Fiorentina. Una notizia che era nell’aria, ma che adesso sembrerebbe realtà: il tecnico di Orzinuovi lascia la Viola in una situazione critica, appena battuta dal Milan al Franchi (in rimonta, dopo avere a sua volta operato un ribaltone all’inizio del secondo tempo) e con 29 punti in classifica, 7 in più del Cagliari che, terzultimo, rappresenta al momento la quota alla quale stare sopra per evitare la retrocessione. In pochi si aspettavano che la Fiorentina potesse attraversare un’altra stagione così delicata.

Serie A/ La Juventus sembra l'Inter di Stramaccioni, la Roma piange e rischia

Ancora meno pensavano forse che il ritorno di Prandelli non avrebbe dato i frutti sperati: eppure l’ex CT della nazionale, che qui aveva aperto uno straordinario ciclo vincente portando la squadra a una semifinale di Europa League e un ottavo di Champions League lottato contro il Bayern Monaco, non è riuscito a invertire la tendenza e lascia con appena 6 vittorie in 23 partite. Sarà interessante capire quali siano i reali motivi dietro il suo abbandono, quel che sembra certo è che il presidente Rocco Commisso abbia già deciso di richiamare Beppe Iachini.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: canta Napoli!

FIORENTINA, TORNA IACHINI

Una scelta ovvia se pensiamo che l’allenatore ascolano sia ancora sotto contratto, e dunque la decisione è più che altro dettata da aspetti economici: 30 gare per Iachini con 12 vittorie, e una classifica che anche con lui non era certo migliore. Vedremo se l’ascolano sarà in grado di risolvere qualche incomprensione che ha riguardato la stagione: dall’involuzione di Franck Ribéry (che può anche essere comprensibile vista l’età) al caso di José Callejon, acquistato come sostituto di Federico Chiesa ma fin da subito penalizzato dal modulo e scomparso dai radar sotto la gestione di Prandelli, fino all’addio già scritto di Nikola Milenkovic. Poi, una squadra che nonostante abbia talento diffuso non riesce a esprimersi: sicuramente la Fiorentina è stata brava a dare fiducia a Dusan Vlahovic, ma oggi appare quantomeno emblematico il fatto che su di lui si poggi sostanzialmente tutto il reparto offensivo e che certi giocatori, per esempio Gaetano Castrovilli, non siano riusciti a maturare quella crescita che ci si aspettava. Per la Fiorentina si tratta del secondo allenatore che si dimette a stagione in corso: nel 2019 era toccato a Stefano Pioli, e il suo posto lo aveva preso proprio Iachini.

LEGGI ANCHE:

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI/ Quote, Mertens sarà protagonista all'Olimpico?

© RIPRODUZIONE RISERVATA