Roberto Goretti è stato scelto come il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, promozione dal ruolo di direttore tecnico

Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina

Dopo aver preso la decisione sul futuro di Pioli e della panchina viola, la Fiorentina ha annunciato oggi un nuovo importante cambiamento nella struttura della sua squadra, è stato infatti reso noto che Roberto Goretti prenderà il ruolo di direttore sportivo, rimasto vacante dopo la separazione con Daniele Pradè. Non si tratta di un’aggiunta alla struttura societaria ma di una promozione interna visto che il nuovo ds occupa già un ruolo nella dirigenza viola, ovvero quello del direttore tecnico, carica che ha ottenuto nel giugno 2024 dopo anni d’esperienza nelle serie minori.

Destiny Udogie aggredito e minacciato con una pistola/ Il colpevole è un agente sportivo britannico

Il primo compito che Goretti dovrà portare a termine come nuovo direttore sportivo sarà quello di scegliere il nuovo allenatore che dovrà riuscire a portare la Fiorentina alla salvezza e che i tifosi viola sperano rimanga lo stesso fino alla fine della stagione, per poi poter aprire un nuovo ciclo dal prossimo anno. La promozione del direttore tecnico va contro le voci degli ultimi giorni che parlavano di un avvicinamento della squadra toscana con Cristiano Giuntoli, ma i tifosi possono ancora continuare a sperare nell’arrivo dell’ex Napoli e Juventus all’inizio della prossima stagione.

Cristiano Ronaldo e Georgina si sposano?/ La risposta del calciatore: "Ecco cosa potrebbe accadere"

Roberto Goretti e l’eredità di Pradè

La scelta del nuovo tecnico sembra essere arrivata a due nomi, quelli di Paolo Vanoli e di Roberto D’Aversa, con quest’ultimo in netto vantaggio sull’ex Torino, la scelta di Roberto Goretti sembra essere infatti quella di voler assumere un traghettatore fino alla fine dell’anno per poi ricostruire la squadra da zero il prossimo anno. C’è però chi chiede il ritorno di Raffaele Palladino, capace questa estate di dimettersi per attriti con Daniele Pradè ma che in assenza di quest’ultimo potrebbe decidere di ritornare e riprendere le redini di un gruppo che in lui ha la massima fiducia.

DIRETTA/ Marsiglia Atalanta Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (5 novembre 2025)

C’è però una parte di tifoseria che di questa scelta della società non è convinta e anzi è profondamente delusa, questo perché in questi anni Goretti è stato il braccio destro di Pradè appoggiandolo anche in alcune scelte che si sono rivelate poco efficaci, come quella di ingaggiare Stefano Pioli o quelle di un mercato molto confuso. Rimane quindi il rischio che il nuovo direttore sportivo prosegua il progetto iniziato dal suo predecessore ma che non ha portato grandi soddisfazioni negli ultimi anni, se non per il grande merito dei tecnici che si sono seduti sulla panchina viola.